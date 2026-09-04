Transféré du FC Nantes à l’AS Monaco au cours du mercato estival, Matthis Abline (23 ans) a fait l’objet d’âpres discussions entre les deux clubs…

Le départ de Matthis Abline vers l’AS Monaco n’a visiblement pas été un long fleuve tranquille. Transféré durant le mercato estival, l’attaquant de 23 ans a fait l’objet de discussions particulièrement intenses entre le FC Nantes et le club de la Principauté.

Newcastle au cœur du dossier Abline ?

Dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube, Romain Molina raconte sa version des coulisses du dossier et évoque notamment le rôle de Newcastle, de Lamine Camara, d’Aladji Bamba et de l’entourage du joueur. Selon Romain Molina, l’AS Monaco aurait initialement formulé une proposition comprise entre 15 et 20 millions d’euros pour Matthis Abline. Une offre qui ne correspondait pas aux exigences de Waldemar Kita. Le président du FC Nantes aurait alors réclamé entre 30 et 35 millions d’euros pour accepter de laisser partir son attaquant. Le dossier semblait donc loin d’être réglé mais une autre opération allait changer complètement la donne.

Romain Molina explique que Newcastle s’intéressait notamment à Lamine Camara et qu’une autre négociation impliquant le club anglais allait indirectement permettre à Monaco d’augmenter son offre pour Abline. L’entourage d’Abline aurait alors appris que Newcastle souhaitait recruter Aladji Bamba, jeune milieu de Monaco. D’après le journaliste indépendant, l’agent d’Abline – Wasserman – aurait alors proposé ses services à Monaco afin de faciliter les discussions avec Newcastle. « En gros, il demande à Monaco de savoir s’il fait monter l’offre de Newcastle, l’argent que vous gagnez sur Bamba, vous le réinvestissez sur Abline ? » Toujours selon Molina, l’ASM aurait accepté cette proposition.

Kita finit par accepter au FC Nantes

Romain Molina affirme ensuite que Wasserman se serait retrouvé impliqué dans le dossier et aurait contribué à faire progresser les négociations avec Newcastle autour d’Aladji Bamba. Le montant évoqué aurait alors atteint 40 millions d’euros. Une rentrée d’argent qui aurait donné davantage de marge de manœuvre à l’AS Monaco pour revenir à la charge concernant Matthis Abline. Le club monégasque aurait ainsi revu son offre à la hausse. Selon le récit de Romain Molina, Monaco aurait finalement proposé 25 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus.

Cette nouvelle proposition aurait cette fois convaincu Waldemar Kita. « Du coup, Monaco, avec cet argent en plus, met davantage pour Abline : 25 M€ + 5. Kita dit alors oui », explique-t-il. Le transfert de Matthis Abline aurait donc finalement été rendu possible grâce à cette succession de négociations croisées. Un récit qui donne une tout autre dimension au départ de l’ancien attaquant du FC Nantes.

Des révélations à prendre avec précaution

Ces informations sont celles rapportées par Romain Molina dans sa dernière vidéo et doivent donc être évidemment considérées comme telles. Elles permettent néanmoins de mesurer à quel point les négociations autour d’Abline auraient été complexes avant de déboucher sur un accord entre Nantes et Monaco.

Le montant de 25 millions d’euros, plus 5 millions de bonus, marque en tout cas une différence importante avec la première proposition monégasque évoquée par le journaliste. Pour le FC Nantes, l’opération aurait ainsi permis de récupérer une indemnité conséquente. Et pour Matthis Abline, elle ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière sous les couleurs de l’AS Monaco.