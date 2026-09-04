Lors de la récente soirée ds partenaires du FC Nantes, Waldemar Kita a lâché une petite phare énigmatique sur l’avenir du club.

L’avenir du FC Nantes continue de faire parler. Alors que le club traverse une période particulièrement mouvementée, avec une relégation en Ligue 2 et de nombreuses interrogations autour de son projet, Waldemar Kita reste au centre de toutes les attentions.

Kita revient sur ses regrets depuis 2007

Le propriétaire du FC Nantes affirme que le club n’est pas vendu mais lors de la récente soirée des partenaires, son discours a laissé planer un sérieux doute.Présent devant les partenaires du FC Nantes, Waldemar Kita a notamment évoqué les années passées depuis son arrivée à la tête du club en 2007. Le dirigeant nantais a cité plusieurs dossiers qui lui laissent aujourd’hui des regrets, notamment le centre de formation et le projet du Yellow Park.

Deux sujets particulièrement importants dans l’histoire récente du FC Nantes, mais qui n’ont jamais connu l’aboutissement espéré par le propriétaire. Kita a ensuite lâché une phrase particulièrement énigmatique : « Il faut savoir tourner la page… » Une déclaration qui, prise isolément, peut évidemment avoir plusieurs significations mais dans le contexte actuel, elle n’a pas manqué de faire réagir.

Une phrase qui relance les spéculations autour du FC Nantes

Depuis plusieurs mois, l’avenir du FC Nantes est régulièrement associé à l’hypothèse d’une vente. Des informations contradictoires circulent régulièrement autour d’éventuels investisseurs intéressés par le club. La prudence reste donc de mise, d’autant que Waldemar Kita a déjà démenti par le passé plusieurs informations concernant une éventuelle cession.

Mais cette fois, c’est son propre discours qui interpelle. En évoquant ses regrets et la nécessité de « tourner la page », le propriétaire nantais a forcément alimenté les interrogations. Est-ce une simple référence à certains projets abandonnés depuis son arrivée ? Ou cette phrase peut-elle être interprétée comme une manière plus indirecte d’évoquer un changement à venir ? Impossible, pour l’instant, de l’affirmer.

Waldemar Kita prépare-t-il vraiment la suite ?

C’est probablement ce qui rend cette déclaration aussi intrigante. Après près de vingt ans à la tête du FC Nantes, Waldemar Kita pourrait simplement faire le bilan de certaines décisions prises depuis 2007. Mais la formule employée, « il faut savoir tourner la page », résonne forcément différemment alors que le club est régulièrement annoncé au cœur de discussions autour de son avenir capitalistique.

Pour les supporters nantais, la question reste donc entière. Waldemar Kita a beau assurer que le FC Nantes n’est pas vendu, son discours lors de cette soirée des partenaires laisse suffisamment de place au doute pour que les rumeurs repartent de plus belle. Une chose est certaine : l’avenir du FC Nantes n’a probablement jamais autant suscité de questions.