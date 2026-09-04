Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Même si son départ vers le Montpellier HSC semblait proche, Yassine Benhattab (23 ans) est toujours un joueur du FC Nantes à ce stade.

Le mercato du FC Nantes réserve encore quelques surprises… même quand il semble terminé. La situation est assez surprenante.

Benhattab toujours au FC Nantes !

Alors que son arrivée au Montpellier HSC semblait imminente, Yassine Benhattab n’est toujours pas officiellement montpelliérain. Le joueur de 23 ans reste donc, pour le moment, sous contrat avec le FC Nantes. Une situation qui pourrait toutefois évoluer rapidement si le problème administratif actuellement rencontré venait à être réglé.

D’après une indiscrétion de Mohamed Toubache-Ter, particulièrement bien informé sur l’actualité du club héraultais, le dossier serait bloqué par un problème administratif concernant Issoufou et Millwall. Cette situation empêcherait pour l’instant Montpellier de finaliser l’arrivée de Benhattab. Le problème ne serait donc pas lié au joueur lui-même ni à une remise en cause de l’accord envisagé entre Nantes et le MHSC. Il s’agirait avant tout d’un dossier administratif à régler.

Un départ au MHSC qui semblait pourtant proche

Ces dernières heures, tout semblait indiquer que Benhattab allait rapidement rejoindre Montpellier. Le joueur était annoncé proche du MHSC et son départ du FC Nantes paraissait se préciser. Mais tant que les dernières formalités ne sont pas réglées, impossible de considérer son transfert comme officiel. Le dossier reste donc en suspens. Pour le FC Nantes, cela signifie que Benhattab demeure officiellement dans l’effectif à ce stade.

Du côté de Montpellier, il faudra donc probablement attendre avant de pouvoir annoncer définitivement l’arrivée du Nantais. Le MHSC doit régler les difficultés administratives liées au dossier Issoufou et à Millwall afin de débloquer la situation. Une fois cette étape franchie, le transfert de Benhattab pourrait reprendre son cours. Mais pour l’instant, aucune officialisation n’est encore intervenue. Le scénario pourrait rapidement évoluer.