Le PSG avance très sérieusement sur la prolongation de Khvicha Kvaratskhelia (25 ans).

Le PSG veut verrouiller ses cadres. Après avoir avancé sur la prolongation d’Ousmane Dembélé, le club de la capitale travaille désormais sur le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Et les discussions semblent prendre une tournure particulièrement positive.

Une grosse revalorisation salariale à la clé

Arrivé au PSG en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2029. Mais Paris souhaite déjà sécuriser l’avenir de l’international géorgien. Selon L’Équipe, les discussions entre les deux parties avancent très positivement. Un accord pourrait ainsi être trouvé prochainement pour prolonger le joueur jusqu’en 2030 ou 2031.

Une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui dispose avec Kvaratskhelia d’un élément offensif capable de faire la différence dans les grands rendez-vous. Le PSG souhaite donc éviter toute incertitude autour de l’avenir de son ailier et continuer à construire avec lui.

Cette prolongation ne devrait évidemment pas être uniquement symbolique. Kvaratskhelia bénéficierait également d’une belle revalorisation salariale. Une récompense logique pour le joueur, qui s’est rapidement imposé comme l’un des éléments importants du projet parisien. Paris entend ainsi aligner davantage la rémunération du Géorgien avec son statut dans l’effectif. Le nouveau contrat pourrait donc représenter une véritable reconnaissance de la part de la direction parisienne.

Le PSG veut éviter un nouveau dossier compliqué

Pour le PSG, l’objectif est également d’anticiper. Alors que Kvaratskhelia est toujours lié au club jusqu’en 2029, sa prolongation permettrait de sécuriser un joueur très convoité et de donner un signal fort concernant les ambitions parisiennes. Le club veut désormais conserver ses meilleurs éléments et éviter de laisser s’installer une situation contractuelle susceptible de créer des tensions dans les prochaines années.

Le dossier Kvaratskhelia s’inscrit donc parfaitement dans cette stratégie. Il y a toutefois un autre élément qui pourrait donner une dimension supplémentaire à cette prolongation. Kvaratskhelia fait partie des joueurs susceptibles de figurer parmi les candidats sérieux au Ballon d’Or 2026. Le PSG souhaiterait idéalement boucler son nouveau contrat avant la cérémonie du 26 octobre. L’idée serait notamment d’intégrer dans le futur accord une prime liée à l’obtention du Ballon d’Or.

Une manière de permettre au joueur de bénéficier financièrement d’une éventuelle récompense individuelle majeure sans nécessairement retarder les négociations actuelles. Le Géorgien pourrait donc obtenir une double reconnaissance : une prolongation jusqu’en 2030 ou 2031 et une importante amélioration de ses conditions salariales, avec potentiellement un bonus supplémentaire en cas de sacre individuel. Le dénouement semble désormais proche.