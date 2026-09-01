PSG Mercato : un flop monumental claque la porte !

Le milieu portugais Renato Sanches a résilié son contrat avec le Paris Saint-Germain et se retrouve désormais libre de s’engager avec le club de son choix.

C’est la fin d’une histoire particulièrement compliquée entre Renato Sanches et le PSG. Arrivé à Paris à l’été 2022 sur volonté de Christophe Galtier, le milieu portugais n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans la capitale, notamment en raison de nombreux pépins physiques et de plusieurs prêts successifs.

Après des passages à l’AS Roma, au Benfica Lisbonne puis au Panathinaïkos, le joueur avait fait son retour au PSG cet été. Mais il ne figurait plus dans les plans de Luis Enrique et s’entraînait avec le groupe Espoirs du club en attendant une solution.

Renato Sanches désormais libre

Alors que son contrat avec le PSG devait initialement courir jusqu’en juin 2027, le club parisien cherchait depuis plusieurs semaines à trouver une issue permettant au Portugais de poursuivre sa carrière ailleurs. Cette possibilité d’un départ libre avait été évoquée dès le mois d’août.

C’est désormais chose faite : Renato Sanches est libre de tout contrat. À 29 ans, l’ancien champion d’Europe 2016 va pouvoir choisir son prochain défi sans indemnité de transfert à payer au PSG.

Plusieurs pistes européennes avaient déjà été évoquées ces dernières semaines, notamment en Ligue 1, en Angleterre, en Italie et en Allemagne. Le Portugais aurait également privilégié la poursuite de sa carrière en Europe plutôt que des offres venues d’Arabie saoudite ou de MLS.

Après quatre années marquées par les blessures, les prêts et un temps de jeu irrégulier, Renato Sanches tourne donc définitivement la page du PSG.