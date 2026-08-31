RC Lens : le dossier de l’ancien Parisien connaît un nouveau rebondissement de taille !

Alors qu’El Chadaille Bitshiabu avait donné son accord pour rejoindre le RC Lens, l’opération est définitivement tombée à l’eau. Le défenseur central de Leipzig va finalement poursuivre sa carrière dans un autre club de la galaxie Red Bull.

Lens et Leipzig n’ont pas trouvé la formule

Longtemps bien engagé, le dossier El Chadaille Bitshiabu ne se concrétisera pas au RC Lens. Selon les informations de Lensois.com, les dirigeants artésiens et leurs homologues de Leipzig ne sont jamais parvenus à s’entendre sur les conditions du prêt.

Le défenseur central gaucher était pourtant favorable à une arrivée chez les Sang et Or. Ces derniers avaient même avancé sur un accord avec le joueur, sans réussir à convaincre le club allemand.

El Chadaille Bitshiabu ne rejoindra pas le RC Lens. Leipzig et Lens n’ont pas trouvé d’accord malgré des discussions autour d’un prêt sans option d’achat et d’une répartition du salaire. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2094378596668219754

Bitshiabu attendu à Salzbourg

Formé au PSG, Bitshiabu va malgré tout quitter Leipzig cet été. Le joueur de 21 ans doit prendre la direction de Salzbourg sous la forme d’un prêt. Une solution facilitée par l’appartenance des deux formations à la galaxie Red Bull.

En Autriche, l’ancien Parisien devrait disposer de davantage de temps de jeu. Il aura également l’occasion de disputer la Ligue Europa, un argument important pour poursuivre sa progression.

Todibo referme la piste

Ce dénouement intervient alors que le RC Lens est en passe d’officialiser l’arrivée de Jean-Clair Todibo. Même si l’international français n’est pas gaucher, son recrutement renforçait déjà l’idée d’un abandon de la piste menant à Bitshiabu.

Le jeune défenseur ne découvrira donc pas la Ligue 1 avec la maison lensoise. Il restera toutefois dans l’environnement Red Bull, avec l’objectif de retrouver de la continuité à Salzbourg.