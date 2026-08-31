LOSC, PSG : Pierre-Mauroy fait exploser les compteurs pour le choc

Accroché par le PSG dans les dernières secondes vendredi soir (2-2), le LOSC a néanmoins réussi ses retrouvailles avec son public. L’affiche a attiré près de 48 000 spectateurs et placé les Dogues très loin devant les autres clubs de Ligue 1.

Une fin cruelle devant un stade comble

Le LOSC a longtemps pensé tenir une victoire de prestige face au champion de France et d’Europe en titre. Hakon Haraldsson a ouvert le score à la 21e minute, avant que Dilane Bakwa ne donne deux buts d’avance aux Dogues à la 85e.

Le PSG a finalement renversé la dynamique dans les derniers instants. Vitinha a réduit l’écart à la 90e minute, puis Marquinhos a égalisé dans le temps additionnel (90e+4). Un scénario frustrant pour les Lillois, toujours installés sur le podium après cette deuxième journée. Le résumé vidéo de LOSC-PSG permet de revoir les temps forts de cette rencontre spectaculaire.

Le LOSC domine largement les affluences

Cette affiche a rassemblé 47 793 spectateurs à la Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy. Selon les chiffres relayés par Le Petit Lillois, il s’agit de la meilleure affluence enregistrée lors de la deuxième journée de Ligue 1.

Le club nordiste devance nettement l’OL, qui a accueilli 39 841 personnes contre Le Havre, et Strasbourg, où 30 230 spectateurs ont assisté au match face au RC Lens. Rennes suit avec 25 727 personnes pour la réception du Mans.

« Ah ouais, ça ne rigole pas Lille sur cette fin de mercato. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2094121884920995933

Près d’un spectateur sur cinq était à Pierre-Mauroy

Au total, les neuf rencontres de la journée ont attiré 219 943 personnes, soit une moyenne de 24 438 spectateurs par match. À lui seul, le rendez-vous entre Lille et Paris représente plus de 21 % de l’affluence globale du week-end.

Malgré l’égalisation tardive parisienne, le LOSC confirme ainsi l’engouement qui accompagne ses grandes affiches à domicile. Une donnée encourageante pour la suite de la saison et l’actualité du LOSC, alors que les Dogues ont également affiché de solides arguments sur le terrain.