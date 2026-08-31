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FRANCE

OM : le départ de l’ancien capitaine est désormais acté !

Par Wladimir DELCROS - 31 Août 2026, 08:48
OM : le départ de l’ancien capitaine est désormais acté !

Leonardo Balerdi quitte officiellement l’Olympique de Marseille après six saisons passées dans la cité phocéenne. Le défenseur argentin rejoint l’AS Roma, où Gian Piero Gasperini attend encore deux renforts avant la fermeture du mercato.

Balerdi rejoint la Roma

On vous en parlait samedi : le prix fixé par l’OM pour Leonardo Balerdi avait accéléré le feuilleton. Une nouvelle étape, décisive, vient désormais d’être franchie puisque le départ de l’ancien capitaine olympien est bouclé.

Après six saisons à Marseille, l’international argentin rejoint l’AS Roma sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Un nouveau chapitre s’ouvre donc en Italie pour le défenseur de 27 ans, arrivé à l’OM en provenance du Borussia Dortmund en 2020.

Gasperini réclame encore deux recrues

L’arrivée de Balerdi ne marque pas la fin du mercato romain. D’après les informations relayées par Foot Mercato, Gian Piero Gasperini souhaite encore accueillir un ailier gauche et un défenseur afin de compléter son groupe.

« Si deux nouvelles recrues arrivent, nous serons au complet », a expliqué le technicien italien en conférence de presse. La Roma a surtout cherché à renforcer la profondeur de son effectif afin d’affronter un calendrier particulièrement chargé.

Soulé toujours dans les plans de la Roma

Gasperini a par ailleurs fermé la porte à un départ de Matías Soulé. L’entraîneur romain assure que l’Argentin n’a fait l’objet d’aucune offre et qu’il compte toujours sur lui cette saison.

La Roma va donc consacrer ses dernières heures de mercato à la recherche de deux profils bien précis. De son côté, Balerdi peut désormais se tourner vers ce nouveau défi après un long passage mouvementé, mais finalement réussi, sous le maillot marseillais.

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