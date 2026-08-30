OM Mercato : Lorenzi a tâté le terrain pour une ancienne piste du RC Lens… à 20 M€

L’OM s’est renseigné sur Mohamed Ali Zoma, mais l’attaquant de Nuremberg est désormais au cœur d’un dossier estimé à 20 millions d’euros.

Nouvelle rumeur pour l’OM en cette fin de mercato, avec un intérêt pour Mohamed Ali Zoma, l’une des révélations de Nuremberg. Mais le dossier s’annonce particulièrement compliqué pour le club phocéen : d’après les informations de Matteo Moretto, le club allemand a refusé une offre de West Ham d’environ 20 millions d’euros, bonus compris.

L’OM a pris des renseignements

Mohamed Ali Zoma fait partie des jeunes attaquants qui ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens. L’OM aurait donc étudié sa situation, alors que le joueur de 22 ans sort d’une saison remarquée avec Nuremberg.

L’Italo-Ivoirien avait inscrit 14 buts et délivré 5 passes décisives en 2. Bundesliga lors de l’exercice 2025-2026. Son début de saison 2026-2027 est encore plus spectaculaire puisqu’il compte déjà quatre réalisations.

Le RC Lens également sur le coup

L’OM n’est d’ailleurs pas le seul club français à avoir suivi Mohamed Ali Zoma. Le RC Lens s’était également intéressé au joueur, tout comme le Paris FC.

Mais le prix du joueur a considérablement augmenté. Alors que Nuremberg l’avait recruté à l’été 2025 pour environ 1,5 million d’euros, sa valeur est désormais estimée autour de 20 millions d’euros. Un dossier hors de portée pour l’OM.

Nuremberg ferme la porte à Zoma

La situation s’est encore durcie ce week-end. Après la victoire de Nuremberg contre Arminia Bielefeld (4-1), le directeur sportif Joti Chatzialexiou a confirmé que Zoma resterait au club cet été. Le dirigeant allemand l’a même présenté comme intransférable pour cette période du mercato.

Une décision qui complique donc sérieusement les plans de l’OM. Pour recruter Mohamed Ali Zoma, Marseille aurait désormais face à lui un Nuremberg qui vient de refuser une proposition conséquente de West Ham et qui ne semble pas disposé à ouvrir facilement la porte à son jeune attaquant.