Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Toujours en discussions avec l’OM au sujet d’Igor Paixao (26 ans), Sunderland pourrait lâcher prise devant la lenteur des négociations.

Le dossier Igor Paixao connaît un nouveau rebondissement. Alors que Sunderland souhaite toujours recruter l’ailier brésilien, les discussions avec l’OM tardent à aboutir. Selon Foot Mercato, le club anglais a déjà formulé une offre de 30 millions d’euros, à laquelle pourraient s’ajouter plusieurs bonus.

Sunderland commence à s’impatienter

Sunderland a même obtenu l’accord du joueur pour rejoindre ses rangs. Mais pour l’instant, l’OM n’a toujours pas donné suite de manière définitive à la proposition.Cette lenteur pourrait finalement jouer en faveur de Marseille. Face à l’absence de réponse claire de la direction olympienne, Sunderland a décidé d’activer d’autres pistes en parallèle. Le club anglais ne souhaite visiblement pas rester bloqué trop longtemps sur le dossier Paixao et cherche désormais des alternatives pour renforcer son secteur offensif.

Une situation qui pourrait donner davantage de temps à l’OM. Igor Paixao dispose donc déjà d’un accord avec Sunderland, mais son transfert est encore loin d’être bouclé. L’offre anglaise atteint pourtant les 30 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter des bonus. Une proposition qui semble correspondre aux attentes du club marseillais sur le plan financier. Mais l’OM continue de temporiser. Le club phocéen pourrait notamment chercher à obtenir davantage avant d’accepter de laisser partir son ailier brésilien.

Une bonne nouvelle pour l’OM ?

Le fait que Sunderland se tourne vers d’autres solutions pourrait donc être perçu comme une bonne nouvelle pour Marseille. Plus le temps passe, plus le rapport de force pourrait évoluer. L’OM pourrait ainsi profiter de la concurrence entre les différents clubs intéressés par Paixao pour faire monter les enchères.

Et surtout, Sunderland ne semble plus disposé à attendre indéfiniment. Pour le moment, Igor Paixao reste donc un joueur de l’OM. Une situation qui pourrait rassurer les supporters marseillais, toujours très attachés à l’ailier brésilien. Le dossier est loin d’être terminé, mais Sunderland commence clairement à montrer des signes d’impatience.