Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

El Chadaille Bitshiabu a donné son accord pour rejoindre le RC Lens mais les Sang et Or doivent encore s’entendre avec le RB Leipzig sur les conditions financières de l’opération.

Le RC Lens tient peut-être une nouvelle recrue défensive. Foot Mercato confirme qu’El Chadaille Bitshiabu a donné son feu vert pour rejoindre le club artésien dans les prochains jours. Le défenseur français serait donc favorable à l’idée de poursuivre sa carrière dans le Nord et de découvrir un nouveau projet sous les ordres de Dino Toppmöller.

Bitshiabu a dit oui au RC Lens

Le premier obstacle semble désormais levé. El Chadaille Bitshiabu aurait accepté de rejoindre le RC Lens, preuve que le projet présenté par les dirigeants sang et or a réussi à convaincre le joueur. À seulement 21 ans, le défenseur possède déjà une expérience importante du haut niveau après avoir été formé au Paris Saint-Germain puis avoir rejoint le RB Leipzig. Son profil physique et sa marge de progression pourraient représenter un renfort intéressant pour la défense lensoise.

Mais le dossier est encore loin d’être bouclé. Le principal point de blocage concerne actuellement les discussions entre le RC Lens et le RB Leipzig. Les deux clubs doivent notamment trouver un terrain d’entente concernant la prise en charge du salaire du défenseur. La rémunération de Bitshiabu est particulièrement importante et constitue donc un élément central des négociations. Lens ne souhaiterait visiblement pas assumer seul l’intégralité de ce salaire.

Les discussions continuent entre clubs

Les deux clubs continuent donc de négocier afin de trouver la meilleure formule. Le principe d’un accord autour de la venue du joueur semble désormais bien engagé, mais les modalités financières doivent encore être réglées.

Pour le RC Lens, l’objectif est évidemment de parvenir à finaliser l’opération sans déséquilibrer sa structure salariale. Pour Leipzig, il s’agit de trouver une solution satisfaisante concernant la prise en charge de la rémunération de son défenseur. Le dossier Bitshiabu reste donc ouvert et validé par les supporters : 86,2% des fans lensois interrogés par But! Lens ont dit oui à ce renfort.