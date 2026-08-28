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RC Lens Mercato : un ancien du Stade Rennais pourrait débarquer, ce n’est pas Belocian !

Par William Tertrin - 28 Août 2026, 16:00

Junior Kadile, l’ancien joueur du Stade Rennais qui sort d’une demi-saison spectaculaire avec le Servette, alimente désormais les discussions autour du mercato du RC Lens.

Le mercato du RC Lens continue de faire parler, et un nom commence à circuler dans certaines discussions de la communauté lensoise : celui de Junior Kadile. L’ancien joueur du Stade Rennais (1 seul match joué), âgé de 23 ans, est aujourd’hui au cœur d’un mercato particulièrement animé.

Junior Kadile, une explosion remarquée en Suisse

Formé au Stade Rennais, Junior Kadile avait ensuite connu le Portugal avec Famalicão, puis la Ligue 2 avec Laval avant de rejoindre Almere City aux Pays-Bas. Son passage au Servette FC lors de la deuxième partie de la saison 2025-2026 a véritablement changé son statut.

Prêté par Almere avec une option d’achat, l’attaquant s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus performants du championnat suisse. En seulement 13 rencontres avec Servette, Kadile a inscrit 6 buts et délivré 10 passes décisives, soit 16 contributions décisives.

Cette explosion avait d’ailleurs poussé Servette à lever son option d’achat. Le joueur s’est alors engagé avec le club genevois jusqu’en juin 2029.

Le RC Lens intéressé ? Pour l’instant, aucune confirmation

C’est précisément ce profil qui peut expliquer pourquoi son nom apparaît dans les discussions autour du RC Lens, a priori pour remplacer Rayan Fofana, en partance vers Le Havre. Kadile présente plusieurs caractéristiques susceptibles de séduire un club français ambitieux, avec une expérience dans plusieurs championnats européens et une vraie capacité à faire des différences dans les couloirs.

Si aucun gros média n’avait encore confirmé, le journaliste suisse Daniel Visentini vient de poster sur X : « Et si Junior Kadile ne quittait pas le Servette pour Salzbourg, mais pour le nord de la France en Ligue 1…? A suivre… ». D’autant que le dossier avait pris une tournure inattendue ces derniers jours.

Kadile était annoncé proche de Salzbourg

Le marché s’est en effet accéléré autour de l’ancien Rennais. Servette Inside a annoncé il y a quelques jours des discussions avancées avec le RB Salzbourg, tandis que la presse suisse évoque une opération pouvant atteindre plusieurs millions d’euros. La Tribune de Genève faisait notamment état d’un intérêt du club autrichien autour de 8 millions d’euros.

Autrement dit, Lens aurait donc détourné Junior Kadile de Salzbourg.

Un ancien Rennais ciblé en plus de Belocian

Alors que Lens a aussi été associé à un autre ancien Rennais en la personne de Jeanuël Belocian, Kadile représenterait surtout le pari sur un joueur de 23 ans qui vient de franchir un cap spectaculaire. Ses 16 contributions décisives en 13 matchs avec Servette constituent un signal particulièrement fort.

À ce stade, il n’existe cependant aucune confirmation d’une offre du RC Lens pour Junior Kadile. Si son nom continue de circuler, la piste reste donc à prendre avec un peu de recul en attendant une confirmation.

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