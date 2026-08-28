ASSE Mercato : Robert Beric aux petits soins pour Tamar Svetlin !

Après Robert Beric en 2015, Tamar Svetlin est seulement le deuxième joueur slovène à porter les couleurs de l’ASSE. Une particularité qui a rapproché les deux hommes. L’ancien buteur des Verts n’a d’ailleurs pas hésité à conseiller son jeune compatriote pour faciliter ses premiers pas dans le Forez.

Dix ans après Robert Beric, un autre Slovène a posé ses valises à Saint-Étienne. Recruté cet été pour renforcer l’entrejeu de l’ASSE, Tamar Svetlin a rapidement découvert que son prédécesseur avait laissé une belle trace dans le Forez. Et Beric s’est empressé de lui souhaiter la bienvenue.

Au moment de la signature du nouveau numéro 16 stéphanois, l’ancien avant-centre avait publié un message particulièrement chaleureux : « Bonjour Tamar, bienvenue à Sainté, dans la maison des Verts ! Je voulais juste te dire que tu arrives dans le meilleur club de France avec des supporters incroyables que tu vas découvrir à Geoffroy-Guichard. Je sais qu’ils sauront t’accueillir chaleureusement. Je te souhaite le meilleur ! Et j’espère que tu les aideras à retourner en Ligue 1 ! Allez les Verts ! »

Beric a facilité l’intégration de Svetlin

Le clin d’œil n’est pas resté sans lendemain. Dans un entretien accordé cette semaine à ICI Saint-Étienne Loire, Svetlin a révélé que Beric l’avait accompagné à distance dans son installation. Les deux hommes ne se connaissaient pas auparavant, mais le transfert du milieu de terrain a permis de créer le contact.

« Je ne le connais pas personnellement, mais on a pris contact lorsque je suis arrivé à Saint-Étienne. Robert m’a également aidé sur certains points, il m’a parlé de la ville, du club, de toutes ces choses-là, il m’a vraiment aidé », explique l’international slovène.

Des conseils forcément précieux lorsqu’on débarque dans un nouveau pays et un environnement aussi particulier que celui de l’ASSE. Beric connaît parfaitement les exigences stéphanoises. Arrivé dans le Forez en 2015, l’attaquant avait su se faire adopter par Geoffroy-Guichard et reste notamment associé à son but victorieux dans le derby face à l’OL en octobre 2019.

« Je sais que les supporters se souviennent de lui de manière positive, avec des mots très gentils. Moi aussi, je suis reconnaissant pour tout ce qu’il a fait lors de mon arrivée », confie Svetlin, à qui son aîné n’a visiblement vanté que les qualités de Saint-Étienne.

Svetlin veut lui aussi laisser son empreinte

Le nouveau milieu de l’ASSE mesure donc parfaitement la trace laissée par son compatriote. Et il ne cache pas son envie de suivre le même chemin : « Robert est quelqu’un d’important ici, il a réussi à se faire un nom à Saint-Étienne. C’est aussi mon objectif et je vais faire tout mon possible pour y parvenir. »

La comparaison pourrait forcément ajouter un peu de pression sur ses épaules. Mais Svetlin préfère la transformer en moteur : « Évidemment, cela rajoute un peu de pression mais quand on aime jouer au football, la pression n’est finalement qu’un privilège. À moi de la gérer pour atteindre mon objectif. »

Beric avait conclu son message de bienvenue par un souhait : voir Svetlin aider l’ASSE à retrouver la Ligue 1. À lui désormais d’écrire sa propre histoire en Vert. Et pourquoi pas, comme son prestigieux compatriote avant lui, de se faire une place dans le cœur du Chaudron.