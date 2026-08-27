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FRANCE

ASSE Mercato : deux nouveaux clubs sur Stassin, une offre est enfin tombée !

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 12:05
Lucas Stassin sous les couleurs de l'ASSE

À cinq jours de la fin du mercato, Lucas Stassin voit deux nouveaux prétendants anglais entrer dans la course pour tenter de l’arracher à l’ASSE.

Lucas Stassin finira-t-il par quitter l’AS Saint-Étienne cet été ? À cinq jours de la fermeture du mercato estival, les convoitises se précisent pour l’attaquant belge. Après le RC Strasbourg récemment, c’est au tour de deux nouveaux clubs anglais de s’intéresser au numéro 9 des Verts. Malgré un début de saison réussi de l’ASSE, l’avenir de l’ancien joueur de Westerlo reste donc l’un des principaux dossiers à surveiller dans le Forez lors de cette dernière ligne droite du mercato.

Norwich a fait une offre pour Stassin

En effet, à en croire les informations du journaliste anglais Danny Rose, Norwich et Wrexham, tous deux pensionnaires de Championship, auraient coché le nom de Lucas Stassin pour renforcer leur attaque en cette fin de mercato estival. De leur côté, les dirigeants stéphanois réclameraient toujours 20 millions d’euros pour leur avant-centre belge.

Danny Rose nous apprend, par ailleurs, que l’ASSE aurait déjà refusé une offre de prêt de Norwich. Un départ ne devrait donc être envisagé par Kilmer Sports qu’en cas de proposition suffisamment importante pour convaincre les dirigeants stéphanois de céder leur attaquant.

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