ASSE : Tardieu prévient déjà les Verts avant son retour dans le Chaudron

Parti de l’ASSE pour Montpellier cet été, Florian Tardieu affiche clairement ses ambitions avec le MHSC. Avant de retrouver les Verts, le milieu de terrain veut toutefois négocier au mieux la réception de Boulogne-sur-Mer.

Montpellier l’a rapidement convaincu

Après la fin de son aventure à l’ASSE, Florian Tardieu n’a pas choisi Montpellier par défaut. Malgré plusieurs propositions, l’ancien Troyen a été sensible à l’insistance du staff pailladin.

« Des propositions, j’en ai eu. Le coach m’a appelé assez tôt la saison dernière. Il me voulait vraiment, forcément, ça a joué dans la balance », explique-t-il dans un entretien relayé par Morning Foot. Son objectif est assumé : « Je viens ici pour essayer de faire remonter le club. »

Tardieu presque revenu à 100 %

Touché à la cheville durant la préparation, le milieu de terrain a dû prendre son mal en patience. Il estime désormais ne « pas être loin d’être à 100 % » après avoir retrouvé 90 minutes face à Dunkerque.

« J’ai beaucoup bossé, j’ai fait une bonne prépa. Et on va dire que j’ai fait une deuxième prépa à cause de cette blessure », précise Tardieu, rassurant sur son état physique avant une période importante pour Montpellier.

Un retour à Saint-Étienne déjà dans les têtes

Le MHSC doit d’abord recevoir Boulogne-sur-Mer avant de se déplacer à Saint-Étienne. Pas question, cependant, de se projeter trop vite vers les retrouvailles avec le Chaudron. « Tous les matches sont pièges en Ligue 2. Il n’y a pas d’adversaire facile », prévient le joueur de 34 ans.

Saint-Étienne a également prêté Pierre Ekwah à Auxerre, avec une option d’achat annoncée à 6 M€. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2092644671176511591

Tardieu se souvient notamment d’une défaite à domicile contre Boulogne lorsqu’il portait le maillot vert. Son mot d’ordre est donc limpide avant de penser à l’ASSE : « Il faut être intraitable à la maison, et essayer de tout faire pour gagner ce match. »