Le parfum d’un départ flotte autour de Florian Tardieu à l’ASSE. À l’approche d’un été charnière pour les Verts, le milieu de terrain de 33 ans vit peut-être ses derniers instants dans le Chaudron.

Arrivé à l’ASSE en août 2023, Florian Tardieu s’est d’emblée imposé comme incontournable dans l’entrejeu. Régulier et efficace, il affiche déjà quatre buts et deux passes décisives en Ligue 2, une contribution directe sur près de 15% des réalisations stéphanoises, preuve de son importance dans le dispositif. Son contrat arrive pourtant à expiration en juin prochain et, à ce jour, aucun prolongement n’est sur la table. Selon EVECT, annonce de cette non-renouvellement en pleine période faste a, selon les proches du vestiaire, pesé sur le moral du joueur et souligne la fin d’un cycle pour l’ancien Troyen.

Retour au jeu sous Montanier

La saison de Tardieu a connu une parenthèse forcée avec une blessure au moment de l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. Le coach stéphanois ne l’a relancé que récemment, lors de l’entrée en jeu face à Laval où il a retrouvé la pelouse à la 67e minute. Cette réapparition marque une opportunité nouvelle pour le milieu de terrain de prouver qu’il reste un élément capable d’apporter sa rigueur, sa présence et son expérience alors que la course au maintien – et plus si affinités – bat son plein.

Le dossier ne laisse personne indifférent à l’ASSE. Interrogé sur la situation de son ancien protégé, Alain Blachon a souligné le caractère abrupt de l’annonce de non-prolongation, confiant que cela n’avait pas été simple à encaisser pour un joueur reconnu pour son influence sportive et humaine. “Ce qui me dérange, c’est qu’au plus fort de ses performances on lui a signifié que c’était la fin”, glissait-il, tout en affirmant que Montanier reste attentif à l’état d’esprit de son milieu. Pour Tardieu, l’enjeu est désormais clair : il doit se montrer pour attirer l’œil d’un nouveau club et s’offrir un dernier beau défi.

Quels enjeux pour la fin de saison ?

Du côté du joueur, le discours s’est voulu ouvert et déterminé en début de saison. “On verra ce qu’il va se passer”, affirmait-il en conférence, bien conscient du projet en cours à l’ASSE mais aussi de la réalité de son âge et des cycles qui s’achèvent. Tardieu n’a jamais caché son ambition de continuer au haut niveau tant que le physique et le mental répondaient présent. D’ici l’ultime journée, son objectif s’aligne sur celui de l’équipe : aider les Verts à viser la remontée, tout en restant une véritable vitrine pour un nouveau challenge dès cet été.

Sa capacité à se relever, à peser dans les matchs décisifs, sera surveillée de près par le staff, les supporters et de potentiels futurs prétendants. À l’heure où l’ASSE veut écrire une nouvelle page, la trajectoire de Tardieu illustre ce que vivent tant de cadres en fin de cycle : rester pro jusqu’au bout, tout donner pour un maillot qui s’apprête à redevenir un souvenir, et préparer la suite avec lucidité. L’après-Sainté reste à écrire, mais la dernière danse de Tardieu promet d’être animée, intense et, qui sait, décisive pour l’avenir du club et du joueur.