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FRANCE

ASSE Mercato : un appel du pied de Cabella aux Verts ?

Par Fabien Chorlet - 2 Juin 2026, 11:00
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Rémy Cabella

Rémy Cabella a réagi à une publication évoquant un retour à l’ASSE, de quoi alimenter les spéculations autour de son avenir.

Prêté sans option d’achat au FC Nantes par l’Olympiakos lors de la seconde partie, Rémy Cabella ne restera pas sur les bords de l’Erdre la saison prochaine après la relégation des Canaris en Ligue 2. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club grec, le milieu offensif français de 36 ans pourrait honorer sa dernière année de contrat à l’Olympiakos ou bien tenter un nouveau défi cet été.

Cabella tenté par un retour chez les Verts ?

Et si Rémy Cabella revenait à l’AS Saint-Étienne cet été ? Sur ses réseaux sociaux, le média Ferveur Verte a lancé l’idée en interpellant l’ancien international français, de ce dimanche soir au stade Geoffroy-Guichard pour le match des héros : « Rémy, reviens ici pour la Ligue 2 ! T’en penses quoi ? » S’il n’a pas répondu à cette invitation, Rémy Cabella a tout de même aimé la publication sur Instagram.

Passé chez les Verts entre 2017 et 2019, Rémy Cabella aura laissé un excellent souvenir dans le Forez. En 78 matchs disputés sous le maillot stéphanois, le milieu offensif avait inscrit 17 buts et délivré 22 passes décisives. Très apprécié des supporters de l’ASSE, ce like de l’ancien Montpelliérain pourrait-il être un appel du pied aux dirigeants stéphanois ? Affaire à suivre…

https://www.instagram.com/p/DZBBrGJsBqr

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