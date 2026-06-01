Intéressés par le profil d’Antoine Sekongo (Dunkerque, 21 ans), l’ASSE, le LOSC et le Stade Rennais pourraient rester à quai.

Le mercato s’emballe autour de Antoine Sekongo, milieu de terrain de 21 ans auteur d’une saison remarquée avec l’USL Dunkerque. D’après plusieurs sources, dont Africafoot, le joueur figure dans les petits papiers de plusieurs clubs français. L’ASSE, le Stade Rennais FC et le LOSC suivraient de près son évolution.

Sekongo intéresse surtout Leeds

À ces intérêts s’ajoutent également ceux du Toulouse FC et du FC Lorient, preuve que le profil du joueur fait l’unanimité dans l’Hexagone. Mais la concurrence ne s’arrête pas aux frontières françaises. Selon le journaliste Sébastien Vidal, Leeds United est désormais entré dans la course pour s’attacher les services du jeune milieu de terrain.

Le club anglais, ambitieux dans sa volonté de retrouver durablement le haut niveau, verrait en Sekongo un renfort intéressant pour densifier son entrejeu. Sous les ordres de Daniel Farke, Leeds cherche à renforcer son effectif avec des profils jeunes, dynamiques et capables de s’adapter à un championnat exigeant comme la Championship ou la Premier League selon les objectifs futurs du club. But! ajoute que le Stade de Reims et des clubs belges étaient aussi sur les rangs le mois dernier.

La Ligue 1 le bec dans l’eau ?

Pour les clubs français déjà positionnés, cette arrivée anglaise change clairement la donne. La puissance financière et l’attractivité du projet britannique pourraient rapidement faire pencher la balance. Du côté de Dunkerque, la situation est claire : le club ne compte pas brader l’un de ses éléments majeurs après une saison réussie.

Le dossier devrait donc évoluer au gré des premières offres concrètes dans les prochaines semaines. Reste désormais à savoir si les clubs de Ligue 1 parviendront à résister à la concurrence anglaise, ou si Leeds réussira un joli coup en s’offrant l’une des révélations de Ligue 2.