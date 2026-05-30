Etre en seconde période, Mickaël Nadé (27 ans) a réalisé une seconde période calamiteuse à Nice et se retrouve dans l’oeil des supporters de l’ASSE.

La lourde défaite de l’ASSE sur la pelouse de l’OGC Nice (1-4) en barrage retour continue de faire des dégâts dans l’analyse d’après-match. Parmi les joueurs pointés du doigt, Mickaël Nadé se retrouve aujourd’hui au centre de nombreuses critiques après une entrée en jeu compliquée.

Une entrée qui a fait basculer le match

Entré en seconde période à la place de Julien Le Cardinal, le défenseur de l’ASSE a vécu un moment très difficile. Impliqué directement ou indirectement sur plusieurs actions décisives, il a vu son entrée coïncider avec la montée en puissance des Niçois. Une séquence qui a totalement fait basculer la rencontre, déjà fragile pour les Verts.

Sur les réseaux sociaux, la réaction des supporters ne s’est pas fait attendre. Beaucoup estiment que cette entrée a pesé lourd dans l’issue du barrage. Martin Mosnier (Eurosport) a notamment réagi sans détour : « Comment tu veux monter avec Nadé en défense centrale ? Tout était sous contrôle jusqu’à ce qu’il entre en cours de jeu. Les Verts ne méritaient pas de monter cette année. 10 défaites en L2. Des joueurs pas au niveau. C’est fini. Et c’est normal. »

Du côté des supporters, le ton est tout aussi sévère. Dydou a écrit : « Bravo Nice, merci à Nade & Bernauer qui auront plombé notre saison jusqu’au bout, et évidemment une pensée pour Kilmer : on a compris que les moyens étaient démesurés et le projet immense. » Pierrick a également pointé un moment clé :

« La sortie de Le Cardinal pour la rentrée de Nadé a flingué l’ASSE. »

Le symbole d’une saison frustrante

Au-delà du cas individuel, cette séquence illustre surtout les limites d’un effectif stéphanois en difficulté sur l’ensemble de la saison. Entre erreurs défensives, manque de constance et pression des matchs décisifs, l’ASSE n’a pas su répondre aux attentes dans ce sprint final.

Dans un club où les attentes restent élevées malgré la Ligue 2, chaque erreur est amplifiée. Le cas Nadé, pourtant bon soldat des Verts cette saison, en est une nouvelle illustration, dans un contexte où les supporters cherchent des explications à un nouvel échec collectif.