En vacances après une saison mitigée, Matthis Abline (23 ans) a été bâché par les supporters du FC Nantes.

Matthis Abline est au cœur d’une polémique inattendue. En vacances après une saison compliquée avec le FC Nantes, l’attaquant de 23 ans a publié plusieurs photos de repos et de détente sur ses réseaux sociaux, accompagnées de la mention « Do not disturb ». Une publication qui a rapidement déclenché une vague de réactions chez certains supporters.

Une saison difficile qui laisse des traces

Le joueur du FC Nantes n’a pas totalement répondu aux attentes cette saison. Dans un contexte collectif déjà fragile, ses performances ont été régulièrement pointées du doigt, ce qui explique en partie la nervosité d’une partie du public. Mais c’est bien sa publication estivale qui a ravivé les tensions. Dans les commentaires, plusieurs supporters n’ont pas caché leur frustration face à ces images de vacances jugées déplacées au regard du rendement sportif affiché durant la saison.

Lola a ironisé : « c’est clair que tu mérites du repos après la saison de ouf que tu as faite. » Aymeric a également réagi : « après une saison pareille, vous vous permettez de prendre des vacances ». Kepi a ajouté sur un ton sarcastique : « Après cette grosse saison tu mérites un bon repos après tout t’es replie défensif et tes phases offensives extraordinaires. » Enfin, Savary a été encore plus direct :

« Important de se reposer après n’avoir rien fait ! »

Une fracture entre joueurs et supporters du FC Nantes

Cet épisode illustre une nouvelle fois la tension persistante entre une partie du public du FC Nantes et certains joueurs du groupe professionnel. Dans un contexte déjà marqué par la relégation en Ligue 2, la moindre prise de parole ou publication est désormais scrutée et parfois mal interprétée. Arrivé avec des attentes élevées, Matthis Abline incarne aujourd’hui les difficultés offensives du FC Nantes.

Si son potentiel reste réel, son rendement irrégulier nourrit la frustration d’un public en quête de réponses après une saison difficile. Au-delà de l’anecdote, cette polémique reflète surtout l’état d’esprit autour du club : tension, impatience et manque de confiance. Dans ce climat, chaque geste des joueurs peut rapidement devenir un sujet de crispation. Le FC Nantes devra rapidement retrouver de la sérénité, sur le terrain comme en dehors.