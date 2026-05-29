FC Nantes : coup de théâtre pour le retour de Kombouaré !

Si les bruits d’un retour d’Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes se multiplient, cette hypothèse ne devrait finalement pas se concrétiser.

Un peu moins de deux semaines après la fin de saison et à un mois de la reprise, le FC Nantes n’a toujours pas trouvé son nouvel entraîneur. Le fonctionnement à deux têtes de Waldemar et Franck Kita refroidirait de nombreux techniciens. Au point que la rumeur d’un nouveau retour d’Antoine Kombouaré sur le banc des Canaris est apparue ces derniers jours.

Kombouaré ne devrait pas revenir sur le banc nantais

Après avoir assuré en fin de saison le maintien du Paris FC en Ligue 1, Antoine Kombouaré ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais le Kanak, déjà passé sur le banc nantais entre février 2021 et mai 2023, puis entre mars 2024 et mai 2025, n’aurait pas vraiment l’intention de revenir pour un troisième mandat chez les Canaris, selon Emmanuel Merceron.

« Je le vois mal dire stop au Paris FC avec un budget mercato XXL pour venir avec les deux clowns (Waldemar et Franck Kita) », a lâché l’insider du FC Nantes sur X. Si cela se confirmer, les Kita devront donc se tourner vers une autre piste pour trouver le successeur de Vahid Halilhodzic.