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FRANCE

OM : Lorenzi arrive avec trois renforts ! 

Par Fabien Chorlet - 29 Mai 2026, 14:40
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Grégory Lorenzi

Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi vient à Marseille avec trois proches collaborateurs.

Depuis ce jeudi, Grégory Lorenzi est officiellement le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille après 10 ans passés au Stade Brestois, d’abord comme coordinateur sportif puis comme directeur sportif. À Marseille, le dirigeant de 42 ans aura la lourde tâche de bâtir un effectif compétitif avec des moyens plus limités que ceux dont disposaient ses prédécesseurs.

Lorenzi vient à Marseille avec ses hommes de confiance

Mais Grégory Lorenzi ne devrait pas débarquer seul dans la cité phocéenne. Selon le compte X @Gp_013, souvent bien informé sur l’actualité de l’OM, l’ancien dirigeant brestois devrait être accompagné de ses trois hommes de confiance : son frère Yannick Lorenzi, chargé du scouting terrain, Emmanuel Pascal, spécialiste du repérage des jeunes talents en France, ainsi que Thierry Bonalair, en charge des analyses et des relations avec le monde professionnel.

En s’entourant de collaborateurs qu’il connaît parfaitement, Grégory Lorenzi semble vouloir reproduire à Marseille une méthode qui a fait ses preuves à Brest. Cette proximité devrait lui permettre de gagner du temps dans sa prise de fonctions et d’avancer plus rapidement sur les nombreux dossiers qui l’attendent lors de ce mercato estival.

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