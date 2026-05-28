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FRANCE

OM : le verdict de la DNCG a fuité !

Par Fabien Chorlet - 28 Mai 2026, 18:40
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Frank McCourt et Stéphane Richard

Alors que l’OM aurait obtenu le report de son audition devant la DNCG, la décision du gendarme financier du football français serait déjà connue.

L’Olympique de Marseille retient son souffle. Alors que la situation financière du club phocéen suscite des inquiétudes, l’OM aurait, selon les informations de L’Équipe, obtenu le report de son audition devant la DNCG, le gendarme financier du football français.

L’OM obtient le report de son audition devant la DNCG

Initialement prévue le 12 juin prochain, cette audition devrait finalement se tenir vers la fin du mois de juin. L’objectif de ce report serait de permettre aux dirigeants marseillais de réaliser une ou deux ventes afin de réduire le déficit du club pour la saison 2025-2026. Plusieurs départs importants, comme ceux de Leonardo Balerdi et Mason Greenwood, pourraient donc intervenir rapidement afin de rassurer la DNCG avant ce passage très attendu.

Vers un encadrement de la masse salariale pour l’OM ?

En attendant la décision définitive de la DNCG, une tendance forte semble toutefois se dégager. Selon plusieurs proches du dossier marseillais, l’Olympique de Marseille devrait plutôt écoper d’un encadrement de sa masse salariale.

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