OM : Lorenzi déjà sous pression du clan McCourt avant même son arrivée

Frank McCourt renforce son contrôle sur l’organisation de l’OM avec un droit de regard accru sur les décisions stratégiques, dans une gouvernance désormais plus encadrée autour du secteur sportif.

L’OM change de cap. Comme confirmé par Stéphane Richard, futur président du club, Grégory Lorenzi va prendre les commandes du secteur sportif marseillais. Une information qui met fin aux spéculations et ouvre officiellement une nouvelle étape dans la reconstruction de l’OM.

Après plusieurs saisons marquées par des choix instables et des réorganisations successives, le club phocéen veut désormais s’appuyer sur une structure plus lisible et durable.

Une organisation sportive en train de se redessiner

L’arrivée de Lorenzi ne constitue qu’une première étape. Le club prépare déjà la suite avec la nomination attendue d’un entraîneur dans les prochains jours ou semaines. Plusieurs pistes sont à l’étude, et la direction souhaite avancer rapidement pour éviter un été de transition prolongée.

Parmi les profils évoqués, celui de Bruno Genesio circule avec insistance, même si les discussions restent encore exploratoires. D’ailleurs, comme le révèle Le Phocéen : « Genesio fait bien partie des profils étudiés ces derniers jours. Mais contrairement à ce qui peut circuler, les premiers échanges auraient surtout été initiés par Stéphane Richard lui-même. Le futur président olympien aurait personnellement rencontré l’ancien entraîneur de Lille et de l’OL afin d’évaluer sa vision et sa capacité à incarner le nouveau projet marseillais. Gregory Lorenzi apprécierait également le profil du technicien français, mais ce dossier serait avant tout porté par Stéphane Richard ».

McCourt vers une gouvernance plus encadrée

Autre changement majeur en interne : l’évolution du rôle de Frank McCourt dans la gestion du club. Toujours selon Le Phocéen, l’actionnaire américain souhaite désormais un fonctionnement plus contrôlé, avec une supervision accrue des décisions stratégiques.

Si Lorenzi disposera d’une autonomie importante sur le terrain sportif, il devra composer avec un cadre décisionnel plus structuré qu’auparavant, où des représentants de McCourt Global « disposeront désormais d’un droit de regard sur plusieurs décisions stratégiques liées au sportif ».

Cette évolution marque une volonté de limiter les erreurs du passé et de rééquilibrer la gouvernance du club.

Un été déjà sous contrainte économique

Avant même de penser aux renforts, l’OM doit gérer une urgence financière : vendre rapidement pour équilibrer ses comptes avant le passage devant la DNCG.

Cette contrainte impose une première phase de dégraissage de l’effectif, condition indispensable avant d’envisager des arrivées.

Le mercato marseillais ne sera donc pas seulement sportif : il sera aussi dicté par les impératifs économiques.