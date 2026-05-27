Grégory Lorenzi est sous contrat avec le SB29 jusqu’au 30 juin 2026. Ce qui devrait forcément retarder sa nomination à l’OM.

L’OM va devoir prendre son mal en patience. Alors que le nom de Grégory Lorenzi revient avec insistance pour occuper le poste de directeur sportif, le dirigeant corse ne pourra pas débarquer immédiatement en Provence. Un vrai coup dur pour le club phocéen, qui espérait rapidement avancer sur plusieurs dossiers stratégiques du mercato. Car comme l’a rappelé l’insider Mohamed Toubache-Ter, Lorenzi est toujours sous contrat avec le Stade Brestois 29 jusqu’au 30 juin 2026.

Un retard qui gêne déjà l’OM

Dans les faits, la situation est claire : avant cette date, Grégory Lorenzi ne peut officiellement pas commencer sa mission à Marseille. Résultat, l’OM se retrouve obligé d’attendre encore tout le mois de juin avant de pouvoir lancer pleinement sa nouvelle organisation sportive. Un contretemps loin d’être anodin au moment où le club doit reconstruire une partie importante de son effectif après une saison très irrégulière.

Le dossier reste d’ailleurs entouré de plusieurs zones d’ombre. Toujours selon les dernières informations, Lorenzi attendrait également le verdict définitif concernant l’OGC Nice. Le dirigeant disposerait en effet d’une clause de désengagement en cas de relégation du Gym en Ligue 2. Autrement dit, le barrage de l’OGC Nice pourrait encore avoir une influence directe sur l’avenir du futur organigramme marseillais.

Un chantier immense attend l’OM

À Marseille, l’arrivée de Lorenzi est perçue comme une étape importante pour redonner une vraie cohérence au projet sportif. Le dirigeant brestois s’est forgé une solide réputation ces dernières saisons grâce au travail effectué au SB29, notamment dans le recrutement et la structuration du club.

À l’OM, la mission s’annonce cependant beaucoup plus explosive. Entre les nombreux dossiers mercato, les attentes énormes autour du club et un effectif qui a montré ses limites ces derniers mois, le chantier paraît colossal. Et ce retard pris dans l’arrivée du futur directeur sportif pourrait forcément compliquer certains dossiers prioritaires du mercato estival. Marseille va donc devoir patienter… même si le temps commence déjà à presser.