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FRANCE

OM : Genesio détourné de Marseille par un contrat impossible à refuser en Arabie saoudite ?

Par Bastien Aubert - 26 Mai 2026, 11:30
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Bruno Genesio

Favori pour remplacer Habib Beye sur le banc de l’OM, Bruno Genesio pourrait aussi bien filer en Arabie Saoudite. 

Le dossier Bruno Genesio continue d’enflammer le marché des entraîneurs. Libre après son départ du LOSC, le technicien français attire plusieurs convoitises… et pas uniquement en Ligue 1. Alors que l’OM en a fait une piste sérieuse pour succéder à Habib Beye ou incarner un nouveau cycle sportif, une concurrence inattendue pourrait venir bouleverser les plans phocéens.

L’Arabie Saoudite concurrence l’OM 

Selon Média Foot, l’Arabie saoudite serait entrée dans la course et travaillerait activement pour convaincre Bruno Genesio de rejoindre le championnat saoudien. Une offensive qui change totalement la donne dans ce dossier déjà très ouvert. À Marseille, le profil de Genesio plaît particulièrement à la nouvelle direction incarnée par Stéphane Richard. Son expérience en Ligue 1, sa capacité à gérer différents profils de vestiaire et son vécu européen en font un candidat jugé très crédible pour stabiliser le projet olympien. Le fait qu’il soit français reste également un argument important dans la réflexion des dirigeants marseillais, qui veulent un entraîneur capable de s’inscrire dans la durée.

Genesio est déjà allé en Chine 

Mais l’Arabie saoudite dispose d’atouts difficiles à ignorer, avec un possible contrat très lucratif sur le plan financier, pouvant représenter une offre difficile à refuser pour un entraîneur approchant de la soixantaine.  Le passé de Bruno Genesio en Chine entre 2019 et 2021 est également perçu comme un élément positif dans ce type de négociation, démontrant sa capacité d’adaptation à des environnements totalement différents. Toujours d’après la même source, l’entraîneur français n’écarterait absolument pas cette option, qui pourrait représenter un dernier grand contrat de carrière. Pour l’OM, la concurrence devient donc réelle et pourrait compliquer un dossier pourtant jugé prioritaire en interne.

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