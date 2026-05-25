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OM, Stade Rennais, OL Mercato : énorme coup dur dans le dossier Bentaleb (LOSC) 

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 16:00
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Nabil Bentaleb (LOSC)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Courtisé par l’OM, l’OL et le Stade Rennais en Ligue 1, Nabil Bentaleb (LOSC, 31 ans) est aussi apprécié en Turquie.  

Le dossier Nabil Bentaleb prend une tournure de plus en plus incertaine sur le marché des transferts. Alors que l’OM, le Stade Rennais et l’OL suivent attentivement sa situation, le milieu de terrain du LOSC voit la concurrence s’élargir fortement hors de Ligue 1.

La Turquie et l’Angleterre débarquent pour Bentaleb 

Selon Africafoot, le Beşiktaş serait désormais très bien placé dans ce dossier. Le club stambouliote apprécierait particulièrement le profil expérimenté du milieu algérien, capable d’apporter immédiatement de la maîtrise, du volume et une vraie qualité de relance dans l’entrejeu. Et la menace ne vient pas uniquement de Turquie. Plusieurs clubs de Premier League surveilleraient également de près la situation de Bentaleb, séduits par son passé en Angleterre du côté de Tottenham Hotspur et de Newcastle United. Une expérience qui reste un argument majeur sur le marché, notamment pour des équipes à la recherche d’un joueur immédiatement opérationnel. Du côté du LOSC, le dossier reste ouvert. Une prolongation n’est pas à exclure cet été. 

Le dossier reste ouvert au LOSC 

Malgré 37 matchs disputés cette saison, avec 2 buts et 2 passes décisives, le milieu de 31 ans a été freiné par quelques pépins physiques qui interrogent certains prétendants sur sa régularité à long terme. Estimé à environ 5 millions d’euros, Bentaleb reste néanmoins une opportunité de marché intéressante pour de nombreux clubs européens, ce qui explique l’emballement autour de son avenir. Pour l’instant, aucune décision n’est prise, mais une chose est sûre : la concurrence internationale complique sérieusement les plans des clubs français, qui devront faire face à une bataille bien plus large que prévu pour s’attacher ses services.

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