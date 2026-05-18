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FRANCE

OM : Bruno Genesio entretient le flou sur son avenir au LOSC et relance les rumeurs

Par Louis Chrestian - 18 Mai 2026, 13:40
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Alors que son nom circule avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine, Bruno Genesio a semé le doute concernant son futur au LOSC Lille.

Malgré une qualification en Ligue des Champions obtenue avec le club nordiste, le technicien français a reconnu qu’un point décisif allait rapidement avoir lieu avec sa direction.

Genesio ne ferme clairement aucune porte

Interrogé sur son avenir après la fin de saison du LOSC, Bruno Genesio a tenu un discours particulièrement prudent… et loin d’être totalement rassurant pour les supporters lillois.

« Demain il est prévu qu’on fasse un bilan avec le président, entre autres, on verra, tout est envisageable. »

Une phrase qui suffit déjà à alimenter les spéculations autour d’un possible départ cet été, notamment alors que l’OM cherche toujours un entraîneur capable d’incarner son nouveau projet sportif.

Le coach du LOSC réclame des garanties

Même s’il a souligné la belle saison réalisée avec Lille, Bruno Genesio a surtout insisté sur la nécessité d’obtenir des réponses concrètes concernant l’avenir du projet nordiste.

L’ancien coach de l’OL explique notamment qu’un entraîneur a besoin de visibilité avant de se projeter sur une nouvelle saison.

« C’est un ensemble de choses auxquelles j’ai besoin d’avoir des réponses, des évolutions aussi peut-être, savoir ce qui est possible de faire au LOSC. »

Genesio évoque également la difficulté d’enchaîner les saisons à haut niveau sans garanties sportives et structurelles.

« On a besoin, nous les coaches, non pas des certitudes parce que ça n’existe pas dans le foot, mais certaines garanties. »

L’OM toujours à l’affût

Ces déclarations ne vont évidemment pas calmer les rumeurs autour de l’Olympique de Marseille.

Le club phocéen continue de réfléchir à son futur banc après une saison extrêmement agitée, et le profil de Bruno Genesio plaît depuis plusieurs semaines en interne grâce à son expérience et sa capacité à gérer la pression des grands clubs français.

D’autant plus que l’ancien entraîneur lyonnais semble clairement attendre des réponses importantes avant de confirmer définitivement son avenir à Lille.

Une décision qui pourrait vite tomber

Même s’il refuse pour l’instant d’entrer dans les détails de ses discussions avec sa direction, Bruno Genesio a confirmé qu’un bilan complet allait rapidement avoir lieu avec le président lillois.

« C’est important d’avoir un maximum d’éléments et ce sont des choses qui sont entre mon président et moi-même. »

Autrement dit : l’avenir du technicien français reste encore totalement ouvert.

Et du côté de Marseille, cette sortie risque forcément d’être scrutée avec énormément d’attention.

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