Pronostic AS Monaco – LOSC : qui va frapper fort dans la course à l’Europe ?

Voici l’analyse complète du match de la 33e journée de Ligue 1 entre l’AS Monaco et le LOSC ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’AS Monaco et le LOSC se retrouvent ce dimanche (21h) au stade Louis-II, à l’occasion de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. À deux journées du terme, cette affiche s’annonce décisive dans la course à l’Europe : Monaco, sixième avec 54 points, doit s’imposer pour recoller, tandis que Lille, quatrième avec 58 unités, peut faire un grand pas vers le Top 4.

Ligue 1 – AS Monaco vs LOSC

Dimanche 10 mai 2026 · 21h · Stade Louis-II

AS Monaco : un impératif offensif

Monaco n’a plus vraiment de marge de manœuvre. À domicile, les Monégasques devront assumer leur statut et prendre des risques pour aller chercher les trois points. Leur animation offensive, souvent dynamique, repose sur des transitions rapides et une capacité à multiplier les situations dans le dernier tiers.

Mais cette volonté d’aller de l’avant a aussi un revers : des espaces laissés dans le dos de la défense. Dans un match à fort enjeu, l’équilibre sera donc crucial. Monaco devra trouver le bon dosage entre projection offensive et sécurité défensive.

Dans ce contexte, l’entame de match pourrait être déterminante. Un but rapide permettrait de libérer l’équipe et d’imposer un scénario plus favorable.

LOSC : maîtrise et réalisme

Lille arrive avec un avantage au classement et pourrait aborder ce match avec davantage de sérénité. Les Dogues ont montré cette saison une réelle solidité collective, avec une capacité à gérer différents tempos selon les adversaires.

Face à Monaco, ils pourraient opter pour une approche pragmatique : laisser le ballon, fermer les espaces et exploiter les transitions. Ce type de configuration leur convient particulièrement bien.

Leur force réside aussi dans leur efficacité : capables de convertir leurs occasions sans forcément dominer outrageusement, ils savent faire basculer les rencontres sur des détails.

Les confrontations récentes

Les dernières oppositions entre Monaco et Lille ont souvent donné lieu à des matchs disputés, avec peu d’écart au score.

Sur les 10 dernières confrontations :

Lille : 4 victoires

Monaco : 2 victoires

Matchs nuls : 4

Un historique qui illustre une certaine domination lilloise récente, mais aussi des rencontres souvent indécises.

Les compos probables

La compo probable de l’AS Monaco : Hradecky – Kehrer, Mawissa, Faes – Teze, Camara, Zakaria, Adingra – Akliouche, Balogun, Fati.

Absents : Minamino, Salisu, Ouattara, Idumbo, Vanderson, Brunner (blessés, reprise), Diatta (écarté).

La compo probable du LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud – Bouaddi, André – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.

Absents : Touré, Igamane, Caillard (blessés, reprise).

Incertains : Broholm, Edjouma, Bentaleb (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Folarin Balogun (AS Monaco) : Dans une forme exceptionnelle, l’attaquant monégasque enchaîne les performances de haut niveau. Auteur de 8 buts lors de ses 9 derniers matchs, il s’impose comme l’homme fort de l’ASM dans ce sprint final. Sa capacité à multiplier les appels et à conclure dans la surface en fait une menace constante pour n’importe quelle défense . Dans un match aussi décisif, il pourrait encore faire basculer la rencontre.

Hakon Arnar Haraldsson (LOSC) : Buteur lors du dernier match face au Havre, l’international islandais monte en puissance. Très actif dans le jeu offensif lillois, il se distingue par sa capacité à se projeter et à occuper les zones dangereuses. Avec déjà plusieurs réalisations cette saison et une vraie intelligence de déplacement , il pourrait profiter des espaces laissés par Monaco pour se montrer décisif.

Les tendances de cotes : Monaco légèrement favori

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire Monaco (1) 2,25 ≈ 44% Léger avantage Match nul (X) 3,70 ≈ 27% Très plausible Victoire Lille (2) 2,75 ≈ 36% Outsider dangereux

Les bookmakers penchent légèrement en faveur de Monaco, notamment grâce à l’avantage du Louis-II, mais l’écart reste faible. On est clairement sur un match indécis, avec Lille qui garde de sérieuses chances de s’imposer ou au minimum de repartir avec un résultat.

Nos pronostics pour Monaco – Lille

Match nul : Les deux équipes présentent des forces et des faiblesses qui pourraient s’équilibrer sur l’ensemble du match.

Les deux équipes marquent : Les profils offensifs et les espaces laissés de part et d’autre rendent ce scénario crédible.

Score possible

1-1 : Dans une rencontre tendue et tactique, Monaco pourrait pousser sans parvenir à faire totalement la différence, tandis que le LOSC, réaliste, pourrait répondre sur l’une de ses opportunités. Un partage des points qui ne ferait réellement les affaires de personne.