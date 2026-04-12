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RC Lens : Thauvin meilleur joueur du mois en Ligue 1, l’AS Monaco choquée !

Par Laurent Hess - 12 Avr 2026, 19:00
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Florian Thauvin élu joueur du mois en Ligue 1. Une décision contestée par l’AS Monaco, qui affiche publiquement son incompréhension.

Thauvin récompensé, une saison qui impressionne

C’est une consécration de plus pour Florian Thauvin.

Le joueur du RC Lens a été élu meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1. Une distinction qu’il décroche pour la troisième fois cette saison, preuve de sa régularité et de son impact.

Avec ses performances offensives et son influence dans le jeu lensois, Thauvin s’impose comme l’un des hommes forts du championnat.

Monaco ne comprend pas et le fait savoir

Mais cette récompense est loin de faire l’unanimité.

Du côté de l’AS Monaco, la décision passe mal. Très mal même.

Sur les réseaux sociaux, le club de la Principauté n’a pas hésité à réagir publiquement avec un message ironique :

« On a dû rater un épisode »

Une sortie rare, qui traduit une vraie incompréhension face au choix final.

Akliouche et Balogun mis en avant

Il faut dire que Monaco avait de solides arguments.

Le club monégasque comptait deux joueurs nommés : Maghnes Akliouche et Folarin Balogun.

Et notamment Balogun, en pleine forme, auteur de 7 buts sur ses 7 derniers matches de Ligue 1. Une série impressionnante qui avait largement contribué aux excellents résultats de Monaco sur la période.

Pour appuyer son propos, l’ASM a même publié une vidéo mettant en avant les performances de ses joueurs, insistant sur leur impact décisif.

Une polémique révélatrice

Au-delà du simple trophée, cette réaction montre à quel point la compétition est intense.

Chaque récompense individuelle devient un enjeu, une reconnaissance… ou une frustration.

Et dans une Ligue 1 aussi disputée, ces décisions ne passent jamais inaperçues.

Thauvin au cœur du débat

Malgré la polémique, Florian Thauvin reste un choix logique pour beaucoup.

Son influence au RC Lens, sa régularité et ses performances pèsent lourd dans la balance.

Mais une chose est sûre : ce trophée ne met pas tout le monde d’accord.

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