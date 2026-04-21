Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OL : Lukaku dans le viseur ?

Selon Ekrem Konur, le Napoli a mis Romelu Lukaku en vente et réclame 10 M€ pour l’attaquant belge de 32 ans. Celui-ci est mis à la porte pour avoir refusé de suivre le protocole médical du SSCN et être rentré en Belgique. Le journaliste turc assure que l’AC Milan, Fenerbahçe, le Besiktas, l’OL et Monaco auraient fait acte de candidature pour le récupérer.

Stade Rennais : week-end parfait à Strasbourg

Journaliste de TVR, Vincent Simmonneaux ne voit que des bonnes nouvelles au sortir du week-end du Stade Rennais, large vainqueur à Strasbourg (3-0) : « Week end parfait : Rennes soigne son goal-average( c’est un point de plus par rapport à Monaco) Lepaul accentue son avantage de meilleur buteur, aucun carton jaune handicapant… quel arbitre ce Buquet ! »

Week end parfait: Rennes soigne son goal-average( c’est un point de plus par rapport à Monaco) Lepaul accentue son avantage de meilleur buteur, aucun carton jaune handicapant… quel arbitre ce Buquet! — Vincent Simonneaux (@VSimonneaux) April 19, 2026

Toulouse FC : dernière banderole des ultras

Hier, les Indians ont placardé une nouvelle banderole avant le choc face au RC Lens en demi-finales de la Coupe de France. On pouvait y lire : « J-1 : ravivez l’esprit du 29 avril 2023, ramenez-nous en finale ! ».

RC Strasbourg : les supporters ne pardonnent toujours pas à Emegha

Une vidéo a fuité hier sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit de jeunes supporters du RC Strasbourg reprocher encore et toujours à Emmanuel Emegha son annonce concernant son transfert à Chelsea. Quand ils lui disent qu’il s’agit d’un manque de respect, l’attaquant leur répond qu’il avait paraphé son contrat bien plus tôt avec les Blues mais qu’il a continué à marquer et à faire le job pour le RCSA.

OGC Nice : Puel, Boga, Dante… Cohen se lâche !

Au micro d’Ici Azur, le président Maurice Cohen a balayé plusieurs sujets chauds à l’OGC Nice : « Concernant Dante, on a discuté avec lui. Rien n’a été arrêté, tout est envisageable, on verra, il faut être patient. Mais s’il part en Allemagne entraîner et revient à l’OGC Nice dans deux ans, ça nous va aussi (…) Personnellement je veux que Claude Puel reste. C’est un excellent entraîneur et éducateur. On n’a pas encore entamé de discussions sur le fond mais on en a parlé. Rien n’a été arrêté. Ça dépendra aussi si on se maintient ou non, c’est l’objectif pour l’instant (…) Enfin, Jérémie Boga et Terem Moffi ne reviendront pas à l’OGC Nice, options levées ou non. » C’est dit

🎙️ Maurice Cohen : « Concernant Dante, on a discuté avec lui. Rien n’a été arrêté, tout est envisageable, on verra, il faut être patient. Mais s’il part en Allemagne entraîner et revient à l’#OGCNice dans deux ans, ça nous va aussi. »



(@iciazur) pic.twitter.com/QPZszkWQ9C — Axel 🦅 (@SolamenNissa) April 20, 2026

FC Lorient : Benoît Muller nouveau DG

Les Merlus ont officialisé hier la nomination de Benoît Muller au poste de directeur général. Ancien directeur financier du PSG, il occupait le poste de DG du Stade Rennais depuis 2018. Sur le site officiel du FCL, il a déclaré : « Le FC Lorient m’est déjà familier, à la fois comme adversaire et comme voisin breton. A chaque occasion où j’ai rencontré ses équipes, j’ai pu apprécier l’état d’esprit résilient, collectif et familial. Je suis par ailleurs très fier de rejoindre un club qui vient de célébrer son centenaire en manifestant autant d’attachement à son histoire et à ses racines. Enfin, je suis très heureux d’intégrer un groupe aussi structuré et innovant que BKFC, et de porter au quotidien ses ambitions pour les Merlus. Je remercie le groupe BKFC et Loïc Féry pour leur confiance, et je me réjouis de faire connaissance avec tous les Lorientais qui soutiennent le club avec ferveur et fidélité ».

FC Metz : premier contrat professionnel pour Dos Santos

Gravement brûlé dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, Tahirys Dos Santos a signé son premier contrat professionnel avec le FC Metz. Le jeune latéral gauche de 19 ans, qui a rejoué il y a une dizaine de jours avec la réserve, a passé plusieurs mois à guérir et a recevoir des greffes de peau. Son corps porte encore les stigmates de cet effroyable drame.

Paris FC : le rêve d’Europe est activé !

En grande difficulté avant l’arrivée du Kanak, le Paris Fc est désormais 10e et invaincu lors des huit dernières journées, a officiellement assuré son maintien en Ligue 1. Et les coéquipiers de Maxime Lopez peuvent même se mettre à rêver d’Europe. Selon le règlement de la LFP, si un membre du top 6 remporte la Coupe de France – a priori le RC Lens – et si le RC Strasbourg termine 7e tout en remportant la Ligue Conférence, le 8e de Ligue 1 gagnerait son ticket pour la prochaine édition de la C4.

Un concours de circonstances qui pourrait donc profiter au PFC, bien que le scénario relève du miracle. Si Paris compte actuellement cinq points de retard sur cette 8e place (actuellement Strasbourg, qui doit terminer 7e pour libérer cette 8e place), c’est bien l’AS Monaco (7e avec 12 points d’avance sur le PFC) qu’il faudra rattraper. Il faudrait donc un sans-faute du PFC (Lille, Brest, Rennes et le PSG au programme) et quatre défaites de l’ASM (Toulouse, Metz, Lille, Strasbourg).

Toulouse FC : l’avenir de Martinez Novell en suspens

À l’approche de la fin de son contrat en juin, Carles Martinez Novell n’a toujours pas prolongé son bail avec le Téfécé malgré des discussions entamées depuis plusieurs semaines. Selon L’Équipe, Toulouse commence déjà à explorer d’autres pistes, comme celle d’Olivier Pantaloni, Bruno Genesio (trop cher) ou la promotion interne de Jordan Galtier.