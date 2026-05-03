Revue de presse : c’est fini pour le RC Lens, grosse nouvelle au LOSC, accord en vue à l’OL ?

Voici la revue de presse en date du dimanche 3 mai 2026.

RC Lens : la vraie fin des espoirs pour le titre

Après son nul contre Nice (1-1), le RC Lens est actuellement 2e de Ligue 1 avec 64 points, soit 6 points de retard sur le Paris Saint-Germain (70 points) à seulement 3 journées de la fin du championnat. Selon le compte StatsFoot, depuis l’instauration de la victoire à 3 points (1994-95), aucune équipe n’a jamais réussi à être championne en comblant un retard de 6 points à ce stade de la saison. Cela signifie que, statistiquement, la situation est extrêmement défavorable pour Lens dans la course au titre. Seul un faux pas de Paris face à Brest la semaine prochaine pourrait relancer l’espoir, mais il faudra d’abord que le RCL compte sur lui-même…

LOSC : grosse nouvelle pour Bentaleb

Bruno Genesio a donné des nouvelles rassurantes de Nabil Bentaleb lors de la conférence de presse du LOSC avant la réception du Havre AC. Le coach lillois a indiqué que le milieu de terrain va bien et qu’il devrait reprendre l’entraînement collectif dès lundi, après une période d’absence liée à une intervention chirurgicale pour soigner une infection. Cette reprise dépend simplement des derniers ajustements médicaux. Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour Lille, tant Bentaleb est un joueur ô combien important du milieu de terrain.

OL : Farès Chaïbi séduit par un retour dans sa ville ?

Le milieu offensif franco-algérien de 23 ans Farès Chaïbi, sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en 2028, suscite un fort intérêt sur le marché des transferts. Selon plusieurs sources, l’Olympique Lyonnais, mais aussi les clubs anglais Brentford et Brighton, ainsi que l’italien Côme, surveillent de près sa situation. Né à Lyon et évalué autour de 15 millions d’euros, l’ancien de Toulouse est considéré comme un profil créatif capable d’évoluer en milieu offensif ou entre les lignes. L’idée d’un retour à Lyon est notamment évoquée comme une option crédible, le joueur étant originaire de la ville, ce qui pourrait représenter une opportunité intéressante pour lui.

FC Metz : les Grenats trollés juste après leur descente

Le FC Metz est officiellement relégué en Ligue 2 après sa défaite contre l’AS Monaco (1-2) ce samedi. Le club lorrain, dernier du classement de Ligue 1, n’a pas réussi à se sauver et voit donc son avenir s’écrire en deuxième division la saison prochaine. Sur les réseaux sociaux, la Ligue 2 a réagi avec humour en adressant un message de bienvenue aux Messins : « Re Metz ! On a hâte de vous redonner le sourire », un clin d’œil léger à leur retour dans l’antichambre de l’élite.

AS Monaco : Pogba titulaire, mais pas à 100%

L’AS Monaco s’est imposée sur la pelouse du FC Metz (2-1), dans un match marqué par le retour de Paul Pogba en tant que titulaire, une première depuis plus de trois ans. Le Champion du monde 2018 a disputé environ une heure de jeu, dans le cadre d’un retour progressif après une longue absence. Aligné au milieu de terrain, Pogba a montré des signes encourageants physiquement avec de l’impact dans les duels et quelques interventions défensives intéressantes, mais son influence offensive est restée limitée et son manque de rythme était visible. Monaco a connu une rencontre compliquée face à une équipe messine déjà condamnée à la relégation. Malgré une prestation globalement décevante, les Monégasques ont réussi à s’imposer en fin de match. Ce match constitue néanmoins une étape importante dans la reprise de Pogba, qui continue sa remise en forme avant de retrouver progressivement son meilleur niveau.