18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

FC Nantes, Bordeaux, Le Mans : Liverpool a failli racheter un club français

C’est une révélation qui risque de faire parler. Le Liverpool FC, l’un des clubs les plus puissants d’Europe, a sérieusement envisagé de s’implanter en France… en rachetant un club.

Et plusieurs noms bien connus du football français ont été étudiés : FC Nantes, Girondins de Bordeaux, Le Mans FC… mais aussi Toulouse ou Monaco.

Un projet ambitieux finalement mis en pause

Derrière cette stratégie, on retrouve Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool.

L’objectif était clair : construire un groupe multi-clubs, à l’image des plus grandes puissances du football européen.

Mais selon les révélations de The Athletic, ce projet, relancé en 2024 avec le retour de Michael Edwards, est désormais à l’arrêt.

Le marché français au cœur des discussions

Et c’est en France que Liverpool a le plus insisté.

Le journaliste Romain Molina l’explique sans détour :

« Liverpool a surtout regardé le marché français. Le problème, c’est que quand les clubs savaient ça, ce qui valait 10, on en réclamait 25 voire 40… »

Un constat qui résume à lui seul le blocage principal.

« Mais vu le contexte économique du football français, c’était non », ajoute-t-il.

Résultat : malgré l’intérêt, les discussions n’ont jamais abouti.

Plusieurs clubs français ciblés

Dans une autre prise de parole, Romain Molina révèle l’ampleur du projet :

« Getafe, Malaga, Nantes, Bordeaux, Monaco, Le Mans… mais aussi le TFC. »

Autrement dit, Liverpool a étudié de très près plusieurs clubs français, avec des profils variés, allant de projets historiques à des clubs à fort potentiel.

Parmi eux, le Toulouse FC apparaissait comme une cible logique.

« Toulouse, c’était logique, ce sont deux groupes américains qui se connaissent et qui cherchaient », précise Molina.

Des opportunités… mais aucun accord

Parmi les pistes avancées, une prise de participation dans l’AS Monaco a même été envisagée début 2025.

Mais là encore, aucun accord n’a été trouvé.

Malgré un travail approfondi, Fenway Sports Group a finalement décidé de mettre en pause son projet multi-clubs.

Toulouse, une vente finalement abandonnée

Le cas du Toulouse FC illustre parfaitement cette période d’incertitude.

Le fonds RedBird Capital Partners, propriétaire du club, avait sérieusement envisagé une vente.

Une possibilité confirmée par Neil Chugani, qui déclarait :

« Nous avons, assez récemment, pensé à vendre le club. Parce que c’est notre business. »

Avant d’ajouter :

« Mais nous comprenons que c’est un club avec beaucoup de potentiel, et ce ne serait pas le bon moment pour vendre. »

Un projet en pause… mais pas enterré

Aujourd’hui, Liverpool a mis son expansion en pause. Mais dans un football toujours plus structuré autour de groupes multi-clubs, cette stratégie pourrait revenir rapidement.

Une chose est sûre : plusieurs clubs français sont passés tout près de changer de dimension… sans que cela ne se concrétise.