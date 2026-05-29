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FRANCE

PSG Mercato : Al-Khelaïfi prêt à sacrifier João Neves pour frapper un grand coup cet été ?

Par William Tertrin - 29 Mai 2026, 22:30
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Federico Valverde (Real Madrid)

Le PSG envisagerait un échange spectaculaire avec le Real Madrid cet été… avec João Neves dans le lot.

Le mercato pourrait bien s’enflammer entre Paris et Madrid. Selon des informations relayées par El Nacional, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à ouvrir la porte à des discussions autour d’un échange impliquant Federico Valverde, milieu de terrain clé du Real Madrid.

Le club parisien, qui a déjà renforcé son entrejeu ces dernières saisons avec des profils jeunes et techniques, verrait en l’international uruguayen un élément capable d’apporter puissance, volume de jeu et expérience au plus haut niveau européen.

João Neves, une monnaie d’échange inattendue

Toujours d’après ces mêmes sources, le PSG pourrait inclure João Neves dans l’opération afin de convaincre les dirigeants madrilènes d’entrer en négociation. Le jeune milieu portugais, recruté à Benfica en 2024, s’est rapidement imposé comme l’un des éléments prometteurs du projet parisien.

Mais cette hypothèse reste particulièrement sensible : le joueur est considéré comme un investissement majeur du nouveau cycle sportif parisien, centré sur la jeunesse et la progression collective.

Le Real Madrid ferme la porte à un départ de Valverde

Côté madrilène, la position reste claire. Federico Valverde est un joueur clé et un élément jugé indispensable dans l’équilibre du milieu de terrain, et ce malgré l’épisode du clash avec Tchouaméni. Le club espagnol, avec désormais José Mourinho à sa tête, n’a, à ce stade, montré aucun signe d’ouverture à un départ.

Si cette rumeur alimente déjà les débats, elle demeure très hypothétique. Les relations entre le PSG et le Real Madrid sont régulièrement animées par des dossiers sensibles, mais les deux clubs privilégient généralement des positions fermes sur leurs cadres respectifs.

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