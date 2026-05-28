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FRANCE

PSG – Arsenal : une dernière bonne nouvelle pour Luis Enrique avant la finale

Par Fabien Chorlet - 28 Mai 2026, 22:40
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Achraf Hakimi (PSG)

Quelque peu incertain avant la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Achraf Hakimi devrait finalement bien tenir sa place.

Tenant du titre, le Paris Saint-Germain affrontera ce samedi (18h) Arsenal en finale de la Ligue des champions avec l’objectif de décrocher un deuxième sacre européen consécutif. Pour le match le plus important de sa saison, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet.

Hakimi est apte !

Absent lors des cinq derniers matchs du PSG en raison d’une blessure à la cuisse, Achraf Hakimi serait bien apte pour cette finale, selon les informations du journaliste de Canal+, Olivier Tallaron, déjà présent à Budapest, en Hongrie. Le latéral droit marocain devrait même être titularisé d’entrée par Luis Enrique.

Un énorme soulagement pour le Paris Saint-Germain tant Achraf Hakimi est devenu un élément indispensable du système de Luis Enrique cette saison. Très performant aussi bien offensivement que défensivement, l’international marocain s’est imposé comme l’un des leaders du vestiaire parisien au fil des mois. Son retour représente un atout majeur avant ce choc face aux Gunners.

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