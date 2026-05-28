RC Lens Mercato : après Hazard, Leca a bouclé sa deuxième signature de l’été !

Le jeune attaquant du RC Lens, Serge Dié, aurait signé son premier contrat professionel avec les Sang et Or.

Si Jean-Louis Leca a déjà lancé le mercato estival du RC Lens avec la signature libre de Thorgan Hazard, le directeur sportif lensois continue également de préparer l’avenir en misant sur les jeunes talents du club.

Un attaquant passe pro chez les Sang et Or !

Selon les informations d’Onze Mondial, le RC Lens aurait bouclé la signature du premier contrat professionnel de Samuel Dié. Fils de l’ancien international ivoirien Serge Dié, le jeune joueur serait désormais lié avec le club artésien jusqu’en juin 2029.

Arrivé dans l’Artois en 2023 en provenance du Mans, Samuel Dié a disputé 11 matchs avec l’équipe réserve du des Sang et Or cette saison. Toujours selon Onze Mondial, l’avant-centre de 20 ans devrait effectuer la reprise avec le groupe professionnel au début du mois de juillet afin d’être observé de près par Pierre Sage et son staff, qui souhaitent évaluer sa capacité à intégrer durablement l’effectif lensois.