RC Lens : deux clubs européens foncent sur Sage, sa décision est imminente !

Sur les ondes de RMC dans l’After Foot, Daniel Riolo a confirmé que l’avenir de Pierre Sage au RC Lens devrait être bientôt fixé.

L’avenir de Pierre Sage continue d’alimenter les débats autour du RC Lens. Invité ces derniers jours dans l’émission After Foot sur RMC, l’entraîneur lensois avait évoqué sa situation en affirmant sa volonté de rester à Lens… tout en laissant planer le doute avec plusieurs sollicitations venues de l’étranger.

« L’idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu’aujourd’hui il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent, mais dans l’absolu on est sur une grosse tendance lensoise quand même », a-t-il notamment déclaré, tout en précisant qu’il ne peut « pas dire une date, mais dans tous les cas je respecte mon club, donc je ferai bien les choses et je prendrai une décision rapidement ».

Une décision en milieu de semaine prochaine

Et selon les informations dévoilées par Daniel Riolo dans l’After mercredi soir, une décision définitive serait désormais imminente. Le journaliste de RMC a indiqué que le dossier devrait connaître son épilogue « en milieu de semaine prochaine ».

Depuis plusieurs jours, le nom de Pierre Sage circule notamment du côté de clubs étrangers ambitieux, à l’image de Crystal Palace, récent vainqueur de la Ligue Conference, ainsi que l’Eintracht Francfort comme évoqué par Fabrice Hawkins. Une situation qui va pousser le RC Lens à accélérer les discussions afin de clarifier rapidement le projet sportif autour de son entraîneur.

Sage reste très attaché à Lens

Malgré ces convoitises, Pierre Sage avait récemment tenu un discours rassurant concernant son attachement au club lensois. L’ancien coach lyonnais avait notamment expliqué qu’il se sentait pleinement investi dans le projet des Sang et Or et qu’il appréciait l’environnement du club ainsi que le soutien du public de Bollaert.

Cette attente autour de son avenir intervient dans un contexte où le RC Lens va avoir du pain sur le planche avec un gros mercato à venir, ainsi que le retour en Ligue des Champions. Une clarification rapide apparaît donc essentielle pour permettre au club nordiste d’avancer sereinement sur ses dossiers prioritaires.

Du côté des supporters lensois, l’espoir reste intact de voir Pierre Sage poursuivre l’aventure après une saison jugée globalement positive. Mais les prochains jours pourraient bien être décisifs dans ce feuilleton qui anime déjà le début de l’été artésien.