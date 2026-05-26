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FRANCE

RC Lens Mercato : Joseph Oughourlian a spoilé un gros transfert pour cet été

Par William Tertrin - 26 Mai 2026, 19:00
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Joseph Oughourlian au téléphone avant un match du RC Lens.

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs du RC Lens, Saud Abdulhamid va bien poursuivre l’aventure dans le nord de la France, comme l’aurait confirmé Joseph Oughourlian.

Le RC Lens tiendrait une autre grosse signature pour son mercato estival, après celle attendue de Thorgan Hazard. Prêté cette saison par l’AS Roma, le latéral droit saoudien Saud Abdulhamid va définitivement s’engager avec le club nordiste après l’activation officielle de son option d’achat (3,5 millions d’euros).

C’est le président lensois Joseph Oughourlian qui aurait bel et bien confirmé la nouvelle dans des déclarations accordées au média saoudien Okaz. Le dirigeant a assuré que le club artésien avait levé l’option prévue dans l’accord avec AS Roma, sans qu’aucune contre-offensive ne soit formulée par le club italien, qui disposait d’une contre-option.

Une saison bouclée à 3 buts et 7 passes dé

Arrivé à Lens lors du mercato hivernal sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le défenseur de 26 ans s’est rapidement imposé comme l’une des révélations de la seconde moitié de saison en Ligue 1. Solide défensivement, explosif dans son couloir et précieux offensivement, Abdulhamid a disputé 31 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant trois buts et délivrant sept passes décisives.

Son impact a largement contribué à la saison historique réalisée par le RC Lens. Les Sang et Or ont terminé à la deuxième place du championnat derrière le Paris Saint-Germain, validant ainsi leur qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Le joueur saoudien a également remporté le premier trophée européen de sa carrière en soulevant la Coupe de France avec Lens après la victoire face à Nice (3-1).

Une adaptation finalement réussie au football français

Longtemps considéré comme un pari marketing lors de son arrivée en Europe, Saud Abdulhamid a finalement réussi à convaincre sur le terrain. Son adaptation rapide au football français et sa régularité ont poussé les dirigeants lensois à sécuriser définitivement son avenir.

Avec cette signature, Lens conserve l’un des symboles de sa saison réussie et envoie un message clair avant son retour sur la scène européenne : le club veut s’installer durablement parmi les grandes places du football français.

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