En cas de départ de Pierre Sage, ce qui ne serait pas la tendance, le RC Lens pourrait déjà préparer l’avenir avec un attelage prometteur sur le banc des Sang et Or.

L’avenir de Pierre Sage au RC Lens reste encore flou. Si le technicien de 47 ans affirme vouloir poursuivre l’aventure, ses récentes déclarations sur un intérêt venu d’Angleterre ont ouvert la porte à toutes les spéculations en interne comme chez les observateurs. Entre volonté de stabilité et incertitudes de marché, le dossier reste suspendu, sans garantie ferme pour la saison prochaine.

Sage très tenté par la Premier League

Dans ce contexte, certains commencent déjà à anticiper un éventuel scénario de départ. En cas de séparation avec Pierre Sage, la direction du RC Lens pourrait s’appuyer sur une solution déjà identifiée. L’idée d’un duo composé de Yannick Cahuzac et d’Olivier Pantaloni circule avec insistance chez les supporters du club artésien.

Un attelage qui rappellerait une organisation parfaitement huilée au FC Lorient. L’insider Emmanuel Merceron, connu pour ses analyses sur le marché, estime de son côté que la situation pourrait rapidement évoluer pour Sage si les offres anglaises évoquées venaient à se concrétiser : « OK on a compris, il sera à Fulham, Palace ou Bournemouth dans quelques semaines. »

Un ticket Cahuzac-Pantaloni évoqué ?

De son côté, Laurent Mazure adopte une position plus mesurée, rappelant avant tout la réussite sportive récente et la stabilité retrouvée sous la direction actuelle. Pour lui, la priorité reste de saluer le travail accompli, avant d’envisager une transition éventuelle si elle devait s’imposer.

« Si départ de Sage il devait y avoir, remercions le pour la saison, les émotions et le titre. Nommons Cahuzac (avec Pantaloni – que j’adore -?). Tout se passera bien. Confiance en la direction. Toute confiance, vraiment, a glissé l’ancien journaliste sur X avant d’émettre la possible piste Cahuzac-Pantaloni. Le même ticket qu’à Lorient. Après, à voir si c’est volonté aussi de la direction. Cahuzac, oui. Pantaloni je n’en sais rien. »

En interne, la direction du RC Lens garde donc confiance en Sage mais puisqu’elle est réputée pour sa capacité à anticiper les changements sans déstabiliser le projet sportif, on ne doute pas qu’elle puisse réagir en cas de départ inopiné de son actuel coach. Pour l’heure, aucune décision n’est actée. Et pour cause : à date, Sage donne sa priorité aux Sang et Or.