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FRANCE

Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour Malang Sarr (RC Lens) ! 

Par Bastien Aubert - 24 Mai 2026, 21:30
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Udol et Sarr à Lens
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

La rumeur d’une possible arrivée de Malang Sarr (27 ans) au Stade Rennais semble se confirmer en vue du mercato estival.

En fin de contrat avec le RC Lens, Malang Sarr n’a toujours pas tranché pour son avenir. À 27 ans, le défenseur sort pourtant d’une saison très solide avec pas moins de 39 matchs toutes compétitions confondues.

Le Stade Rennais en embuscade pour Sarr

Selon une rumeur lancée ce samedi, le Stade Rennais susuivraitit de près sa situation, d’autant que Franck Haise apprécierait particulièrement son profil pour renforcer une défense adaptable à plusieurs systèmes. Capable d’évoluer dans une ligne à trois ou à quatre, Sarr correspond parfaitement aux exigences tactiques du coach, qui continue de façonner son futur effectif.

Le site Jeunes Footeux confirme qu’un club de Ligue 1 se serait déjà positionné, et qu’il devrait s’agir du Stade Rennais. Preuve que le marché s’active autour du défenseur du RC Lens, mais l’option française semble désormais fragilisée par une concurrence bien plus puissante.

L’Arabie Saoudite change la donne

Le vrai tournant du dossier vient de Al-Diraiyah Club, qui aurait trouvé un accord avec le joueur pour un contrat de deux ans. Le package serait colossal : environ 600 000 euros mensuels et une prime à la signature de 2 millions d’euros. Un niveau salarial totalement hors d’atteinte pour Rennes comme pour le RC Lens.

Face à une telle offre, même le projet sportif le plus ambitieux devient difficile à défendre. En interne, le RC Lens ne ferme pas totalement la porte et espère encore convaincre son joueur de prolonger en misant sur la stabilité du projet et une possible exposition européenne. Mais le club nordiste sait que la tendance est très défavorable. Le dossier Sarr pourrait donc rapidement s’écrire loin de la Ligue 1.

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