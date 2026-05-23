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Stade Rennais Mercato : après Thomasson, un autre titulaire du RC Lens prêt à rejoindre Haise ?

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 12:00
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Malang Sarr (RC Lens)

Le Stade Rennais aurait approché un défenseur central libre évoluant actuellement en Ligue 1. Il pourrait s’agir de Malang Sarr.

En fin de contrat cet été avec le RC Lens, Malang Sarr pourrait quitter librement le club artésien lors du mercato estival. Alors qu’un avenir en Arabie saoudite semblait se dessiner pour l’ancien joueur de Chelsea FC, ce dernier pourrait finalement rester en Ligue 1 la saison prochaine.

Sarr avec Thomasson à Rennes ?

Selon le compte X @jonathan35001, insider du Stade Rennais, le club breton aurait fortement avancé sur la piste d’un défenseur central gaucher libre cet été et évoluant actuellement en Ligue 1. Un profil qui correspond en tout point à celui de Malang Sarr.

Après Adrien Thomasson, qui se serait déjà entendu avec Rennes pour une arrivée libre cet été, un autre titulaire de Pierre Sage pourrait donc partir du RC Lens afin de rejoindre l’ancien entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, en Bretagne.

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