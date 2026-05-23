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ASSE Mercato : avant les barrages, Kilmer a déjà bouclé un dossier très cher à Montanier ! 

Par Bastien Aubert - 23 Mai 2026, 11:10
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Kévin Pedro (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si les barrages occupent tous les esprits du côté de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures a déjà un peu la tête au mercato estival. 

À l’ASSE, l’urgence sportive des barrages n’empêche pas les premières décisions fortes pour l’avenir. Alors que toute l’attention est tournée vers la double confrontation décisive contre l’OGC Nice en barrages de Ligue 1, la direction stéphanoise anticipe déjà le mercato estival. 

L’ASSE met les barbelés autour de Pedro 

Une information importante vient de tomber : le site Jeunes Footeux assure que Kevin Pedro ne devrait pas quitter le club. Une décision forte de Kilmer Sports Ventures, qui confirme la volonté de bâtir sur les jeunes talents issus du centre de formation. Comme But! l’a déjà avancé cet hiver, le message envoyé est clair : Pedro fait partie du projet à long terme. À seulement 20 ans, le défenseur central a réussi une ascension rapide cette saison. 

Sous les ordres de Philippe Montanier, il s’est imposé progressivement comme une option crédible puis comme une véritable révélation de la deuxième partie de saison. Son bilan parle pour lui : 18 matchs disputés, dont 17 en tant que titulaire. Des performances solides qui ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs européens. 

L’Allemagne et l’Angleterre repoussées

Toujours d’après JF, des intérêts venus de Premier League et de Bundesliga auraient même été repoussés par la direction stéphanoise. Un signal fort envoyé par le club, qui refuse de se séparer de ses jeunes éléments clés, même dans un contexte sportif incertain. Car l’avenir de l’ASSE reste encore suspendu au résultat des barrages face à Nice. 

Mais quelle que soit l’issue de cette fin de saison, la stratégie semble déjà tracée en interne : conserver les profils les plus prometteurs et construire une base solide pour les années à venir. Dans une période où beaucoup de clubs pourraient être tentés de vendre ou de reconstruire en urgence, l’ASSE envoie ici un message inverse : la stabilité et la projection à long terme restent une priorité, même au cœur de la pression des barrages.

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