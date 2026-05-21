La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

En fin de contrat à l’ASSE, Florian Tardieu (34 ans) s’apprête bel et bien à quitter le Forez pour rester en Ligue 2.

C’est une page qui semble sur le point de se tourner à l’ASSE. En fin de contrat, Florian Tardieu se dirige vers un départ quasi acté du Forez, avec une possible continuité en Ligue 2 la saison prochaine. À 34 ans, le milieu de terrain ne devrait pas prolonger l’aventure avec les Verts, et plusieurs pistes commencent déjà à émerger pour la suite de sa carrière.

Tardieu vers Montpellier ?

Midi Libre confirme que le nom de Tardieu revient avec insistance du côté de Montpellier, un club qui suit de près sa situation depuis plusieurs semaines. Un retour dans le sud de la France qui aurait du sens pour le joueur, originaire d’Istres, et qui pourrait y retrouver un environnement plus proche de ses racines.

Sur le plan sportif, le MHSC voit en lui un profil intéressant pour renforcer un milieu de terrain en reconstruction. Son expérience du haut niveau, sa capacité à organiser le jeu et à stabiliser l’entrejeu en font un élément potentiellement précieux pour une équipe en quête de repères.

Une der contre l’OGC Nice ?

Zoumana Camara apprécierait particulièrement son profil, notamment pour apporter de la personnalité et de l’équilibre à un secteur souvent instable ces dernières saisons. Cependant, rien n’est encore totalement bouclé. Le contexte du MHSC reste flou, notamment en raison des incertitudes autour de la situation interne du club et d’un possible changement de propriétaire, ce qui ralentit forcément certaines décisions sur le mercato.

À l’ASSE, cette sortie progressive du dossier Tardieu s’inscrit dans une logique de renouvellement d’effectif. Le club ligérien prépare déjà la suite et doit composer avec plusieurs départs attendus en fin de cycle. Reste maintenant à voir si le milieu de terrain disputera ou non les barrages contre l’OGC Nice, lui qui revient tout juste de blessure après avoir manqué de longues semaines de compétition.