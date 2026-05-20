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ASSE – OGC Nice : premières bonnes nouvelles pour Montanier avant les barrages !

Par Bastien Aubert - 20 Mai 2026, 16:00
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Philippe Montanier (ASSE)

Ce mercredi, l’ASSE a préparé les barrages de Ligue 1 contre l’OGC Nice avec un lot de bonnes nouvelles à l’entraînement.

À quelques jours du barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice, les premières bonnes nouvelles commencent à tomber pour Philippe Montanier. Ce mercredi, sous le soleil de L’Étrat, les Verts ont poursuivi leur préparation devant leurs supporters dans une ambiance forcément très observée.

Cette séance ouverte au public — probablement la seule avant cette première manche capitale — a permis d’avoir plusieurs indications importantes sur l’état physique du groupe stéphanois. Sous les yeux d’Huss Fahmy, Jaeson Rosenfeld et Loïc Perrin, EVECT signale que les joueurs de l’ASSE ont principalement travaillé sur des exercices en espaces réduits, tandis que les gardiens présents effectuaient une séance spécifique avec Jean-François Bedenik.

Tardieu et Boakye bien présents 

Si quelques absences ont été remarquées, certaines nouvelles restent très encourageantes pour le staff stéphanois. Florian Tardieu, notamment, a participé à la séance collective après avoir commencé par un travail individuel. Un signal positif à l’approche d’un rendez-vous aussi important. Autre bonne nouvelle : Augustin Boakye était bien présent avec le groupe malgré la prochaine rencontre amicale du Ghana face au Mexique le 22 mai prochain. Le milieu offensif de l’ASSE reste donc pleinement mobilisé pour aider les Verts dans cette double confrontation contre l’OGC Nice.

Du répit mais pas trop ?

En revanche, Irvin Cardona n’a pas participé à la séance collective. L’attaquant stéphanois est resté en baskets et a travaillé en salle. Même programme pour Julien Le Cardinal, Maxime Bernauer, Ben Old et Djylian N’Guessan. À Saint-Étienne, la tension monte forcément avant ce barrage capital pour l’avenir du club. Mais ces premiers retours positifs pourraient offrir un peu d’optimisme à Philippe Montanier avant d’affronter une formation niçoise largement favorite sur le papier.

Les joueurs présents : Maubleu, Larsonneur, Touré, Toty, Kasia, Moulin, Tardieu, Stojkovic, Davitashvili, Annan, Boakye, Duffus, Appiah, Moueffek, Stassin, Miladinovic, Gadegbeku, Ferreira, Kanté, Pedro, Nadé, Othman, Baallal, Dodote
En salle : Cardona, Bernauer, Le Cardinal, N’Guessan, Old

Les absents : Jaber, Traoré, Paalberg, El Jamali, Lamba, Eymard.

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