Maillot Coupe du Monde 2026 : les nouveaux modèles qui font déjà parler

La Coupe du Monde 2026 approche et les premières collections de maillots attirent déjà l’attention des supporters. Entre les références historiques, les inspirations culturelles et les designs plus audacieux, les sélections nationales dévoilent des tenues pensées autant pour le terrain que pour les tribunes.

Cette nouvelle génération de maillots mise sur des tissus respirants, des coupes modernes et des identités visuelles très travaillées. Pour cette édition, certaines fédérations ont choisi la continuité, tandis que d’autres profitent du tournoi pour casser les codes traditionnels…

La Coupe du Monde 2026, l’événement incontournable de l’année

La Coupe du Monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette édition sera la première de l’histoire organisée par trois pays et réunira également 48 équipes au lieu de 32.

Le tournoi sera réparti dans 16 villes nord-américaines, avec une finale programmée au MetLife Stadium dans le New Jersey. Dans ce contexte exceptionnel, chaque maillot de la Coupe du Monde 2026 devient déjà un symbole fort pour les supporters qui souhaitent afficher les couleurs de leur sélection favorite…

Zoom sur les maillots de la Coupe du Monde 2026 à ne pas manquer

Les équipementiers ont particulièrement travaillé les collections 2026 en intégrant des références culturelles, historiques ou artistiques directement dans les designs. Certains maillots jouent la carte du minimalisme, tandis que d’autres misent sur des motifs très visuels…

Maillot de l’équipe de France : un storytelling fort

Le nouveau maillot de l’équipe de France conserve sa base bleue traditionnelle mais introduit un motif inspiré du tissu Madras des Antilles. Le design repose sur différentes nuances de bleu et sur la répétition de la lettre « F », en référence à la Fédération Française de Football. Une approche qui apporte une identité plus moderne, tout en conservant les codes historiques des Bleus.

Le maillot extérieur crée davantage la surprise avec une teinte vert-de-gris encore jamais vue pour la sélection. Cette couleur s’inspire de la Statue de la Liberté et du lien historique entre la France et les États-Unis. Enfin, les détails cuivrés rappellent quant à eux la couleur d’origine du monument avant son oxydation.

Maillot de l’équipe d’Argentine : fidèle à son identité historique

Championne du monde en titre, l’Argentine conserve les célèbres bandes bleu ciel et blanches qui caractérisent l’Albiceleste depuis des décennies. Le maillot domicile introduit néanmoins un dégradé subtil entre différentes nuances de bleu afin d’apporter une touche plus contemporaine.

Le maillot extérieur tranche complètement avec cette sobriété. Sur une base noire, des motifs artisanaux argentins composés de fleurs stylisées et de lignes entrelacées créent une tenue beaucoup plus expressive. Le symbole du Sol de Mayo apparaît également dans la nuque du maillot.

Maillot de l’équipe du Brésil : une revisite des codes traditionnels

Le Brésil reste fidèle à son célèbre jaune associé au vert pour son maillot domicile, où les détails graphiques sont directement intégrés dans la matière grâce à des motifs ton sur ton inspirés du drapeau brésilien, avec des formes géométriques discrètes réparties sur l’ensemble du tissu.

Le maillot extérieur attire particulièrement l’attention avec une base bleue et noire accompagnée du célèbre motif Elephant Print. Cette version marque aussi l’arrivée de Jordan Brand sur le maillot d’une sélection nationale, une première dans l’histoire de la compétition.

Maillot de l’équipe d’Allemagne : un hommage historique

Enfin, le maillot domicile de l’Allemagne possède toujours sa dimension symbolique particulière, puisqu’il s’agit du dernier modèle conçu avant le changement d’équipementier prévu en 2027. Le design reprend des éléments visuels inspirés des maillots de 1990 et de 2014, deux années marquantes pour la sélection allemande.

De son côté, la version extérieure poursuit cette logique historique avec des chevrons diagonaux qui évoquent plusieurs générations de tenues portées par la Mannschaft. Un véritable hommage aux décennies passées…