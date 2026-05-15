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PSG : une nuit torride avec une star du X pour le pire cauchemar du RC Lens ?

Par Bastien Aubert - 15 Mai 2026, 00:00
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Matvey Safonov (PSG)

Après avoir écoeuré le RC Lens mercredi à Bollaert (0-2), Matvey Safonov (PSG, 27 ans) s’est vu promettre une belle carotte après la finale de la Ligue des Champions. 

La préparation du PSG pour la finale de Ligue des Champions est déjà agitée… mais pas uniquement pour des raisons sportives. Le gardien russe Matvey Safonov, titulaire cette saison et auteur d’un grand match ce mercredi à Lens (0-2), se retrouve malgré lui au cœur d’un buzz massif sur les réseaux sociaux, à quelques jours du choc face à Arsenal (30 mai à Budapest).

Une nuit torride promise à Safonov

Une actrice russe a publié une vidéo adressée au portier parisien, dans laquelle elle promet des « récompenses » en cas de victoire en finale et selon ses performances pendant le match. Un contenu rapidement devenu viral, mais sans lien avec le fonctionnement du vestiaire parisien ni avec la préparation sportive du joueur.

Du côté de son entourage, la réponse a été plutôt décalée et ironique, rappelant surtout le décalage entre l’exposition médiatique des joueurs et leur quotidien très structuré autour du football de haut niveau.

Un PSG en mode finale

Sur le plan sportif, Safonov reste pleinement focalisé sur son rôle dans la rotation du PSG et sur la possibilité de finir la saison avec un doublé Ligue 1 – Ligue des Champions. Arrivé pour renforcer la concurrence avec Lucas Chevalier, il s’est imposé comme une option fiable dans les matchs à fort enjeu, notamment en Europe.

Sous la direction de Luis Enrique, le PSG veut verrouiller sa préparation et éviter toute distraction avant un rendez-vous qui peut marquer l’histoire du club. Le vestiaire, lui, reste focalisé sur l’objectif collectif : ramener la Ligue des Champions à Paris. Le reste, les réseaux sociaux s’en chargent.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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