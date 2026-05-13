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RC Lens – PSG : les supporters lensois allument le Qatar et Al-Khelaïfi après le report

Par Fabien Chorlet - 13 Mai 2026, 21:50
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Pendant RC Lens – PSG, les supporters lensois s’en sont pris au PSG et à son président, Nasser Al-Khelaïfi, à travers deux banderoles déployées en tribunes.

Depuis 21h, le RC Lens et le Paris Saint-Germain s’affrontent à Bollaert, en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Initialement prévu le samedi 11 avril dernier, ce choc entre les deux premiers du championnat a été reporté à ce mercredi pour permettre aux Parisiens de préparer au mieux son quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool. Un report imposé par la LFP alors que les Sang et Or s’y étaient opposés.

Les supporters des supporters du Racing contre le PSG

Et les supporters lensois ne semblent toujours pas avoir digéré cette décision. Lors de la première période de cette affiche entre le RC Lens et le PSG, les ultras lensois présents en Marek ont déployé deux banderoles visant le club de la capitale et son président, Nasser Al-Khelaïfi : « Le Qatar tue le foot français » et « Nasser tue la Ligue 1 ».

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