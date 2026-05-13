OM : accord déjà trouvé entre Benatia et son futur club !

Courtisé par Al-Ittihad, Mehdi Benatia serait intéressé par le projet du club saoudien et aurait même déjà trouvé un accord de principe avec les dirigeants d’Al-Ittihad.

Comme on le sait depuis plusieurs semaines, Mehdi Benatia quittera son poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison. Mais le Marocain pourrait rapidement rebondir après son aventure marseillaise. Comme l’a révélé le journaliste italien, Fabrizio Romano, Al-Ittihad penserait à Mehdi Benatia pour devenir le nouveau directeur sportif du club saoudien.

Benatia aurait déjà donné son accord à Al-Ittihad

D’après RMC Sport, Mehdi Benatia serait même la priorité d’Al-Ittihad pour remplacer Ramon Planes, qui devrait quitter le club cet été pour rejoindre un projet européen. De son côté, l’ancien défenseur central du Bayern Munich et de la Juventus Turin ne serait pas insensible à un départ en Arabie saoudite.

Selon certaines sources, il existerait même déjà un accord de principe entre l’actuel directeur sportif de l’OM et Al-Ittihad. Sauf retournement de situation, Mehdi Benatia devrait donc devenir le nouveau directeur sportif de l’actuel sixième de Saudi Pro League.