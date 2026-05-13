OM : ça chauffe entre Beye et Benatia, coup de théâtre pour la mise à l’écart d’Aubameyang !

La relation entre Habib Beye et Mehdi Benatia serait devenue tendu à l’OM.

Ça se tend entre Habib Beye et Mehdi Benatia ! Selon nos confrères de La Provence, les relations entre l’entraîneur et le directeur sportif de l’Olympique de Marseille se seraient considérablement dégradées ces dernières semaines. Mehdi Benatia serait très déçu par le rendement de l’ancien coach du Stade Rennais, auquel il avait fait confiance en le nommant à ce poste.

De son côté, Habib Beye n’apprécierait pas le côté trop interventionniste du Marocain, qui aurait un œil et surtout un avis sur tout, et notamment sur les schémas tactiques et les compositions d’équipe du technicien olympien.

Beye ne voulait pas écarter Aubameyang

La Provence nous apprend, par ailleurs, qu’Habib Beye ne serait pas à l’origine de la mise au vert instaurée la semaine dernière. L’entraîneur marseillais se serait même vu imposer cette décision, tout comme la sanction infligée à Pierre-Emerick Aubameyang. Pour rappel, l’attaquant de l’OM avait été écarté du déplacement au Havre après le chahut provoqué à la Commanderie durant cette mise au vert, avec notamment un Bob Tahri aspergé à l’extincteur.