ASSE Mercato : les Verts en concurrence avec l’OM pour un nom très familier au RC Lens

L’ASSE accélère sur le dossier Mohamed Coulibaly, fils d’un ancien du RC Lens. Le jeune défenseur de l’AJ Auxerre, également ciblé par l’OM et l’Atlético Madrid, pourrait devenir l’un des paris d’avenir du mercato stéphanois.

À seulement 17 ans, Mohamed Coulibaly commence déjà à faire parler de lui sur le marché des transferts. Selon les révélations d’Africafoot, le jeune talent formé à l’AJ Auxerre est dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont l’ASSE, l’OM et l’Atlético de Madrid.

Un profil d’avenir

Capable d’évoluer en défense centrale, au milieu défensif ou même sur le côté droit, Mohamed Coulibaly séduit par sa polyvalence et sa maturité malgré son très jeune âge. Cette saison, le Franco-Malien a disputé 13 rencontres avec les U19 nationaux avant de s’imposer progressivement avec la réserve auxerroise en National 3, où il a pris part à 15 matchs pour un but inscrit.

Fils d’un certain Adama Coulibaly, ancien du RC Lens (1999-2008) et surnommé “Police”, le défenseur possède déjà une solide réputation auprès des recruteurs français et étrangers. L’ASSE voit en lui un profil d’avenir capable de renforcer durablement son secteur défensif, tout en incarnant la nouvelle stratégie du club basée sur les jeunes talents à fort potentiel.

Coulibaly n’a toujours pas donné son accord à l’AJA

Mais le dossier s’annonce compliqué pour les dirigeants stéphanois. L’OM suit le joueur depuis plusieurs mois et l’Atlético de Madrid s’est récemment invité dans la course. Une concurrence de taille alors que l’AJA tente encore de convaincre son joueur de signer son premier contrat professionnel. Pour l’instant, Mohamed Coulibaly n’a toujours pas donné son accord au club bourguignon, laissant la porte ouverte à un départ dès cet été.

Du côté de Geoffroy-Guichard, cette piste confirme la volonté des Verts d’anticiper l’avenir avec des profils jeunes, athlétiques et à forte marge de progression. Dans un mercato qui s’annonce mouvementé, l’ASSE espère désormais prendre de vitesse Marseille et les Colchoneros sur ce dossier prometteur.